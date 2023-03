Michael Clark denuncia malos tratos en Macul: “Cecilia Pérez fue agredida con un golpe de puño”

Michael Clark golpea la mesa. El presidente de Azul Azul sale al paso tras los hechos de violencia vividos este domingo en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Relata que Cecilia Pérez, vicepresidenta de la sociedad anónima, fue agredida en el recinto. “Una mujer, una dirigente del club, fue agredida con un golpe de puño. Va a constatar lesiones, porque eso no puede ser”, asegura.

El directivo, que viajaba en uno de los buses que fue agredido, remarca en que los hechos no pueden repetirse. “Los incidentes son una lástima, una pena. El bus está con los vidrios rotos, la gente terminó tirada en el suelo. Dentro del estadio hubo una agresión a Cecilia Pérez, eso es impresentable. Después en el estadio vieron que cayeron piedras, una cortaplumas. Todo es una lástima”, dice.

En esa línea, el dirigente asegura que están evaluando medidas, pero que tiene claro que desde su posición no pueden hacer mucho al respecto. “Estamos viendo lo que vamos a hacer, hay varios canales, está el tema con Estadio Seguro, el de la ANFP y un cuasidelito de homicidio por quien tira un arma blanca abierta a la cancha (...) Yo no soy quién para ver lo que falló, pero se debe ver. Uno viene a un estadio de fútbol, no es posible que el bus llegue todo roto, todo apedreado, porque pudo haber pasado a mayores”, insiste.

Cecilia Pérez, vicepresidenta de la U.

La voz de Pérez

Cecilia Pérez sale al paso de los hechos. La exministra sostiene que: “Son tantos años luchando por sacar a los delincuentes del estadio. Hay que perseverar. Los hinchas son los que tienen que estar en el estadio, no los delincuentes”.

En esa línea, la exvocera de gobierno se refiere a los diversos sucesos que empañaron la jornada dominical del balompié nacional. “Más allá de los fuegos artificiales, es bien condenable todo lo que vivimos, cómo quedó el bus de los dirigentes y las agresiones dentro del estadio. No somos enemigos, somos adversarios en la cancha. Eso no puede suceder nunca”, indica.

Pese a ser la principal afectada, valora la actitud que mostró Alfredo Stöhwing al enterarse de lo vivido. “El presidente fue muy caballero, pidió las disculpas del caso y todo”, dijo.

Precisamente otra de las voces que habló fue la del mandamás de Blanco y Negro, quien también condenó la violencia. “Vamos a investigar de todas las cosas que ocurrieron, haremos una buena investigación y tomaremos las medidas (...) Fui en el entretiempo a pedirle las disculpas, a ver cómo estaban y ofrecerles toda la ayuda posible”, sostiene.