La UC de Holan no logra aliviar sus inquietudes antes del receso

La Universidad Católica de Ariel Holan se va al receso sin disipar sus inquietudes ni cerrando las grietas que evidencia su volátil desempeño en el Campeonato Nacional 2023. En la carpeta sintética del Bicentenario de La Florida, los estudiantiles estuvieron en ventaja pero no pudieron concretar el festejo. Fue un empate 1-1 con Magallanes, uno de los representantes locales en la Copa Sudamericana.

La UC salió a la cancha con la presión que le metió Huachipato, con su triunfo sobre Everton, desplazándola de la primera posición. Además, la premisa era mostrar un aspecto más convincente después de nueve jornadas. Para ese afán, Holan no contó con Mauricio Isla. El Huaso, que perdió el puesto la semana pasada, ni siquiera entró en la citación. Oficialmente, se trata de una infección viral lo que lo dejó al margen. El que se cayó de la titularidad, por decisión técnica, fue el colombiano Rovira. En la incesante y, a veces, llamativa búsqueda táctica del DT argentino, una curiosidad fue el trabajo de Franco Di Santo cargado hacia la derecha, haciendo toda la banda. Terminó agotado de tanto correr. Esto, por cierto, dejó más solo a Fernando Zampedri.

Uno de los protagonistas del duelo fue César Cortés. El Chester, quien se convirtió en un emblema de la Academia, jugó su último partido como profesional. El destino quiso que su retiro sucediera en la misma cancha donde anotó los goles a Recoleta, para concretar el ascenso a fines del 2022. Fue homenajeado por ambas instituciones (es canterano cruzado).

El primer tiempo se dio con mucho ritmo, por las propuestas de los dos adversarios. La UC fue a presionar arriba, considerando que Magallanes nunca renuncia a salir jugando desde atrás. Aquello complicó a los albicelestes, por ejemplo, cuando visitaron a Colo Colo en Macul.

En los 13 minutos, los cruzados rozaron la apertura de la cuenta con un remate de César Pinares que dio en el travesaño. Luego, llegaron las ocasiones de los carabeleros, básicamente con Yorman Zapata. En los 18′, un cabezazo del cafetalero termina en las manos de Dituro. Más tarde, en los 30′, el extremo izquierdo tuvo otra chance, pero su remate fue contenido por el 1 de Católica. La profundidad de Zapata hacía daño en la zaga visitante. Además, esto iba de la mano con los espacios que se generaba Carlos Villanueva para armar juego.

El devenir del partido podía entregar cualquier cosa. El trámite era abierto. El primer golpe lo dio Católica, encontrando los espacios que necesitaba para entrar por el centro. Un pase filtrado del Cimbi Cuevas le llega a Alexander Aravena, quien hace la diagonal y queda mano a mano con Gastón Rodríguez. El ex Ñublense define con categoría para abrir la cuenta en La Florida.

Con la desventaja, Magallanes no quedó afectado. Más bien, creció en el duelo y le quitó el balón a la UC. En los 59′, Cortés tuvo el empate, pero su remate se estrella en el travesaño. La mayor tenencia de los magallánicos fue arrinconando a los cruzados, que no tenían mayor respuesta. Era cosa de tiempo para que se diera la igualdad.

En los 83′, el ingresado Julián Alfaro arremete por el medio y captura un centro, que pilló a la zaga estudiantil poco concentrada, para rematar al primer palo. Insólito el gol que recibió el equipo de Holan.

Fue el Manojito de Claveles el que terminó mejor, con méritos para no irse con las manos vacías. Eso sí, el empate sirve de poco para ambos elencos. Magallanes no logra salir del fondo, con ocho puntos (y un partido pendiente), mientras que la Católica desaprovechó la oportunidad de quedar exclusivamente en la cima de la clasificación. Comparte la primera posición con Huachipato, pero con dos juegos más que los acereros. Luego del receso, los franjeados enfrentarán a Colo Colo.

Ficha del partido

Magallanes 1: G. Rodríguez; M. Filla (64′, S. Contreras), C. Vilches, F. Piñero, N. Crovetto; T. Aránguiz, C. Cortés; T. Jones (76′, J. Alfaro), C. Villanueva (57′, I. Vásquez), Y. Zapata; y F. Flores (76′, C. Jorquera). DT: N. Núñez.

U. Católica 1: M. Dituro; B. Nieto, G. Burdisso, B. Ampuero, E. Mena (90′+3′, A. Parot); I. Saavedra; F. Di Santo (75′, G. Tapia), C. Pinares, C. Cuevas (75′, B. Rovira), A. Aravena; y F. Zampedri. DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 56′, Aravena, define tras pase filtrado de Cuevas; 1-1, 83′, Alfaro, remata en área chica.

Árbitro: F. González. Amonestó a Zampedri y Mena (UC).

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 7.440 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.