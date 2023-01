Doble encrucijada en la UC: la compleja situación entre Clemente Montes y Cruzados

El futuro de Clemente Montes vive días clave. A poco más de 48 horas del debut de Universidad Católica en el Torneo Nacional, el joven delantero aún no tiene claro dónde jugará esta temporada. En estos momentos, su destino se debate entre Europa y San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, no es un asunto sencillo de resolver, aseguran en la precordillera. ¿Por qué? Porque son demasiados factores los que están en juego y tanto la UC como el atacante tienen buenas cartas sobre la mesa para lograr sus objetivos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que al futbolista le quedan solo seis meses de contrato, por lo que ya puede negociar como jugador libre. Cruzados lleva un buen tiempo tratando de renovar al oriundo de Vitacura. Es más, continúan conversando con él, pero sin resultados positivos, hasta el momento.

Por eso, hay inquietud en el club de la franja, ya que el plazo fatal está a la vuelta de la esquina. Al respecto, los estudiantiles no quieren sufrir lo mismo que le pasó a Colo Colo con Gabriel Suazo. Pese a que el lateral izquierdo era el capitán de los albos, formado en casa y uno de sus máximos referentes, se fue al Toulouse sin dejarle un solo peso a Blanco y Negro.

A la compleja situación contractual de Clemente Montes se suma que no está del todo conforme con su rol en el equipo. El delantero esperaba ganarse la titularidad esta temporada, pero los amistosos dejaron claro que Alexander Aravena y Gonzalo Tapia están por delante de él. Aquello cambió el escenario, justo en medio de una posible prolongación de su contrato, razón por la cual comenzó a evaluar una posible salida anticipada de la UC.

Las condiciones de Católica

“Es un jugador que despierta mucho interés de clubes extranjeros, sobre todo, de España, por su potencia, proyección y características, las que son poco habituales en chicos de su edad”, revelan en el círculo cercano de Clemente Montes, quien ya había sondeado por el Getafe. Igualmente, prefieren ser cautos al momento de referirse al futuro del talentoso extremo zurdo formado en la precordillera.

No obstante, su salida no es tan simple, ya que tiene contrato, es considerado una pieza importante por el técnico Ariel Holan y porque su eventual préstamo al Celta B no involucra dinero. Si se concreta, será una operación sin cargo, revelan en San Carlos, pero para que eso ocurra el futbolista de 21 años tiene que dar un primer paso, un paso importante y relevante para Cruzados.

La cuestión es la siguiente: si Montes quiere tener una aventura en el Viejo Continente, primero tiene que renovar contrato con Universidad Católica. “Esto no está cerrado. No hay plata de por medio. Solo es en la medida que renueve”, advierten en el cuadro de la franja.

En otras palabras, la UC está dispuesta a asumir el sacrificio de perder a un jugador importante este semestre, pero siempre y cuando se asegure, al mismo tiempo, su permanencia por un par de años más. Adicionalmente, en Cruzados tampoco ven con tan malos ojos que se vaya ahora, considerando que puede crecer en el extranjero y volver con las ideas más claras, sumado a una mayor experiencia.

Por último, en el club de la franja apelan a la condición de hincha de Montes para intentar lograr un acuerdo de renovación, y así evitar el perjuicio económico que significaría, por ejemplo, que se fuera libre, tal como le ocurrió al Cacique con Suazo, Óscar Opazo y Gabriel Costa, quienes rechazaron las respectivas ofertas del club y se fueron con el pase en su poder. “Soy hincha cruzado a muerte”, declaró Clemente Montes a El Deportivo, en mayo de 2021. ¿Pesará esa condición en lo que decida para su futuro? Eso está por verse en los próximos días.