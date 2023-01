La insólita razón del técnico del Celta para descartar a Clemente Montes: “Los sudamericanos primero se adaptan a comer paella, jamón, queso y luego se termina la temporada”

La posibilidad de ver a Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, en el fútbol europeo deberá seguir esperando. Es que este viernes, luego del empate del Celta de Vigo ante Villarreal en el marco de la disputa de La Liga española, el entrenador del cuadro celeste -Carlos Carvalhal- definitivamente le bajó el pulgar a cualquier posibilidad de fichaje.

El adiestrador de los celtistas -que marchan en el 15° puesto de la clasificación con 17 puntos, a solo dos unidades de caer a zona de descenso- descartó la posibilidad de contratar al chileno, que estos días había sonado como refuerzo para su elenco, debido a la conformidad que posee, pese a la mala campaña, con la composición de su escuadra: “Vamos a intentar no revolucionar nada porque estamos muy satisfechos con toda la plantilla”, señaló de entrada el estratega.

Carlos Cavalhal, DT del Celta de Vigo, le bajó el pulgar a incorporar nuevos jugadores. Foto: moiceleste.com

Al respecto, agregó que “estamos centrados en nuestro trabajo y en intentar mejorar el equipo. Para las otras cosas hay personas muy competentes que intentarán hacer lo mejor también”.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios, Carvalhal se abrió a la opción de incorporar nuevos elementos, expresando que “este mercado es muy difícil (...). Sí intentaremos traer uno o dos jugadores, pero tenemos que tener paciencia”.

“No lo conozco”

No obstante lo anterior, el técnico desató la polémica al descartar de plano incorporar futbolistas sudamericanos: “No tiene sentido traer jugadores de Sudamérica, porque primero se adaptan a comer paella, jamón, queso y luego se termina la temporada. Vienen con frío. Entonces es mejor no hacer nada”, disparó al respecto.

De este modo, al ser consultado por el chileno Clemente Montes, el entrenador respondió con un escueto “no lo conozco”, añadiendo que “no tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo. Me gustaría conocerlos a todos, pero no lo conozco”, cerró sobre el particular.

Al parecer, el actual jugador de Universidad Católica -que a fines del año pasado se le vinculó al Getafe hispano- deberá seguir esperando para concretar su traspaso al fútbol europeo.