Alexis Sánchez se saca la frustración con un golazo y su Marsella sigue con un 2023 impecable

El Olympique de Marsella comenzó el 2023 de manera impecable, con tres triunfos en igual cantidad de partidos. Entonces, el objetivo para el equipo de Igor Tudor era mantener el tranco ganador y así acercarse más a los líderes de la Ligue 1. Sin librarse de alguna dificultad, en particular durante el primer tiempo, el OM superó un nuevo escollo. En el Velodrome, venció por 3-1 al Lorient, una de las sorpresas de la competencia gala. La buena noticia para este lado del mundo fue el gol de Alexis Sánchez, quien se sacó las frustraciones acumuladas de actuaciones anteriores encontrando el arco rival.

Si bien el seleccionado chileno es una pieza importante en la estructura de Tudor en el equipo marsellés, no se ha visto del todo cómodo en su posición de centrodelantero, toda vez que las características de su juego no son las de un 9. La falta de un conector también no le ayudaba para recibir la pelota más limpia, en otras presentaciones. Para fortuna de Alexis, esta vez aprovechó la opción más clara que tuvo. Disputó 76 minutos, siendo reemplazado por Bamba Dieng.

El Olympique comenzó bien, adelantándose en la cancha. Sin embargo, ese ímpetu fue cesando con el paso de los minutos y la visita mejoró. Tanto así que encontró la apertura de la cuenta en los 29 minutos, con una volea de Terem Moffi, luego de un tiro de esquina. Una gran conversión, para sorprender al anfitrión. El Marsella retomó la superioridad hacia el final del primer lapso y encontró el empate en los 38′, con un golpe de cabeza del bosnio Kolasinac, anticipando al golero tras un punzante centro del turco Ünder.

El complemento fue totalmente favorable para el OM, lo que finalmente repercutió en la victoria que iba a construir. En los 53′, llegaría la gran aparición de Alexis Sánchez. El tocopillano recibe de Kolasinac, para el balón con la derecha y saca un fuerte disparo con la zurda, al primer palo de Vito Mannone. Golazo del chileno, para ahuyentar cualquier frustración. El ex Inter no convertía en la liga francesa desde el 13 de noviembre, cuando le hizo un notable tiro libre al Monaco, en la última fecha antes del receso por el Mundial de Qatar.

Según los datos de Sofascore, Sánchez anotó en el único remate a puerta que registró en el compromiso. Tocó el balón 36 veces y acertó 19 de 23 pases, lo que arroja un 83% de efectividad.

Seis minutos más tarde, el Marsella sentenció el partido con la anotación de Jordan Veretout.

El camino del equipo más popular de Francia durante el año tiene un 100% de rendimiento. Cuatro victorias al hilo en cuatro presentaciones: 2-1 al Montpellier, 2-0 al Hyeres (por la Copa de Francia), otro 2-0 al Troyes y el 3-1 de este sábado al Lorient. Además, han mostrado una fortaleza defensiva importante, recibiendo solo dos goles.

Con este nuevo triunfo, el Olympique de Marsella mantiene su tercer lugar en la tabla de posiciones con 42 unidades (13 victorias, tres empates y tres derrotas, en 19 encuentros), a dos del Lens, que está en el segundo puesto, y que venció 1-0 al Auxerre. El líder es el PSG, con cinco unidades más que el equipo de Alexis. Este domingo, los parisinos deben visitar al Rennes.