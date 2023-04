“En estado de intoxicación”: Leandro Fernández es detenido tras chocar e intentar escaparse

Malas noticias en la U. El cuadro laico está con días de receso tras el parón en el Campeonato Nacional. Es por eso que muchos de sus futbolistas regresaron a sus respectivas ciudades para pasar el tiempo con sus familias. Todo era tranquilidad, no obstante, durante las últimas horas se reportó una grave noticia que involucra a una de sus figuras.

Según señala el periodista argentino Ignacio Genovart, CN5, y el sitio Doble Amarilla, el futbolista Leandro Fernández fue detenido luego de chocar su vehículo en estado de intoxicación e intentar escapar.

El atacante laico manejaba su camioneta cuando provocó un accidente en la Ruta Provincial 2, a la altura de la Rotonda de Alpargatas. Conforme a lo señalado, posterior al hecho, el jugador intentó huir del lugar, pero fue detenido por un policía de la zona.

Al jugador de 32 años se le realizó la alcoholemia correspondiente, la que arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Fernández presentó 1.62 g/l en sangre, por lo que le cursaron un acta de infracción y le incautaron el vehículo. A pesar de esto, la Policía de PBA optó por no dejarlo detenido al no haber personas lesionadas.

El hecho ocurrió en los tres días de descanso que tuvo el plantel de la U. El periodo correspondía entre el jueves 30 de marzo y el lunes 3 de abril. En ese contexto fue que el futbolista viajó a Argentina y durante la mañana de este sábado protagonizó el accidente en la ciudad de La Plata.

El jugador es uno de los puntales de esta reforzada Universidad de Chile, que, tras años de sufrimiento y coqueteo con el descenso, está posicionada en la parte alta de la tabla del certamen criollo. Su presencia se nota, tanto afuera como dentro de la cancha. Además de comandar la ofensiva azul con sus anotaciones, en el terreno se aprecia su espíritu combativo y liderazgo. Afuera es uno de los que ha tomado la batuta: “Todos queremos ser campeones, pero a mitad de año veremos para qué estamos”, señaló hace algunas semanas en conversación con El Deportivo.

“Es mi personalidad. Soy así. A veces tengo que parar y cerrar un poco la boca, porque no son por faltas, son más que nada por la forma de ser que tengo. Creo que eso es algo que tengo que mejorar, pero vivo así los partidos, a full, intensamente”, aseguró sobre sus reiteradas amonestaciones producto de su conducta.

Esa personalidad, propia de él, es una de sus mayores características. El transandino se definió como alguien “tranquilo” en su vida cotidiana, pero que en la cancha se transformaba. Sin embargo, ahora protagoniza una nueva polémica, aunque esta vez es fuera de la cancha.

Relación con Brian

Leandro, al contrario de su hermano Brian, no suele estar en la palestra por sus hechos externos al fútbol. Es por eso que la situación recuerda, de forma casi automática, al menor de los Fernández. Hace unos días, el otrora jugador de Unión La Calera volvió a generar inquietud luego de que se divulgara una imagen de su auto abandonado y lo reportaran como desaparecido. Nadie supo de su paradero por un par de días, ni siquiera su club. Ahí, el entrenador Néstor Gorosito perdió la paciencia: “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está”, declaró el Pipo en su momento.

Hoy, es el hermano mayor el que protagoniza una controversia. En tanto, Brian continúa lidiando con un problema que ha marcado su vida y le ha impedido tener un mejor desarrollo en su carrera: la adicción a las drogas. En ese sentido, fue su novia quien salió a defenderlo y explicó la situación, además de reconocer la intensa pelea que mantienen para mantener controlada su dependencia de los estupefacientes. “Venimos luchándola fuerte con esta enfermedad hace tres años”, aseveró, en declaraciones al programa Cómo te va, de DSports Radio, en Argentina.

Brian Fernández vistiendo la camiseta de Colón de Santa Fe.

“Él no estaba desaparecido, si algún día pasa, yo voy a informarle a los profesionales y la policía”, sostuvo. “No estuvo desaparecido, sí en unos días malos. Junto con los profesionales no le perdimos el rastro”, insistió, haciendo énfasis en la preocupación y el seguimiento constante que realizan, algo de lo que no está exento Leandro.

“Siempre lo tratamos de ayudar. Siempre estamos ahí. Cuando tiene esas recaídas, tratamos de ayudarlo constantemente. Mi mamá, mis hermanos, mi representante, la familia de él, siempre están ahí ayudándolo”, señaló en conversación con El Deportivo antes de que Brian desapareciera.

“Es un problema social, que hoy nos afecta tanto a los deportistas como en la vida cotidiana. Es algo que se instaló y parece que no se va a ir, porque sigue propagándose por todos lados. Él es un excelente futbolista, es una buena persona. Ojalá que este año pueda aprovechar esta nueva oportunidad que está teniendo en Colón de Santa Fe. Tiene que aprovecharla, porque el tren pasa, y una vez que pasa, ya no vuelve a pasar. Así que tiene que aprovechar eso y tratar de hacer lo que sabe hacer, que es jugar a la pelota, porque es muy bueno”, sentenció sobre el tema.