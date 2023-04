Colo Colo celebra en el sur: el Cacique vuelve al triunfo frente al líder Huachipato

Colo Colo festeja en Talcahuano. Los dirigidos por Gustavo Quinteros vuelven al triunfo en el torneo nacional, luego de dos jornadas sin sumar de a tres. Leandro Benegas, quien ingresó a los 67′, fue el héroe de los albos, marcando el único tanto de la tarde. El panorama se aclaró para el Cacique con las expulsiones de Sepúlveda y Montes en Huachipato, que terminó con nueve futbolistas en el campo.

Durante el primer tiempo pasó poco. El actual campeón del fútbol chileno intentó inclinar la cancha, pero no demostró lo suficiente para tener un dominio sostenido. El ímpetu de Damián Pizarro, que a sus 18 años muestra condiciones para competir en Primera División, era lo más llamativo en los albos. El juvenil iba al choque sin miedo y le sacaba ventaja a los centrales con su físico. Conforme avanzaba el encuentro, eso sí, el atacante fue disminuyendo en su aporte, debido al cansancio. A 23 minutos del cierre fue sustituido.

El elenco visitante sufrió en el primer tiempo por la anulación de dos conquistas, una a Pizarro, que estaba en evidente posición de adelanto al quedar mano a mano con Castellón, y la otra a Matías de los Santos, que se imponía por aire tras un tiro libre. Esta segunda jugada fue más fina, pero el VAR ratificó el fuera de juego.

Más allá de eso, se trató de una fracción de poco fútbol. Reflejo de ello es que ni los acereros ni los albos remataron al pórtico en 45 minutos. Los dirigidos por Gustavo Álvarez probaban mucho por las bandas, pero los jugadores albos estuvieron atentos para que los embates no generen nada. Normalmente, la pelota terminaba llegándole a Cortés sin peligro alguno. En ese contexto destacaron Agustín Bouzat, ubicado como carrilero este sábado, y el central Maximiliano Falcón, que volvía a la titularidad tras varias jornadas siendo suplente. Gustavo Quinteros, tal como venía entrenándolo, utilizó una línea de tres.

Leandro Benegas celebra el gol de Colo Colo. Foto: Daniel Pino/AgenciaUNO

En el complemento el panorama cambió. A medida que el cronómetro corría, Huachipato comenzaba a acercarse al arco rival, demostrando su condición de líder de la competencia. Sin generar ocasiones, pero la pelota giraba más cerca del área de Brayan Cortés. Los centros eran despejados por la zaga y aún así el charrúa Falcón, el mejor de los centrales en Talcahuano, se iba preocupando y lo reflejaba con instrucciones airadas que repartía a sus compañeros.

Pero bastó que se juntaran dos que ingresaron desde el banco para que Colo Colo desequilibrara en la única chance clara que tuvo en el segundo tiempo. El colombiano Fabián Castillo, que ingresó tras el descanso por Marcos Bolados, que salió por complicaciones, profundizó con Leandro Benegas y el Toro no falló frente a Castellón. El ex Independiente marcaba en la primera pelota que tocaba, ya que había ingresado recién por Pizarro. El otrora goleador de Curicó Unido definió con un toque sutil, a tres dedos, y la pelota pasó por entre las piernas del guardameta.

De ahí en más, el duelo se fue calentando y el juego disminuyendo. A los 70′ anotaba Benegas y a los 72′ era expulsado Claudio Sepúlveda. El volante formado en Universidad Católica le propinó un balonazo al atacante albo, tras una disputa de pelota, y el juez Diego Flores le mostró la tarjeta roja. Luego, a solo un minuto de cumplir el tiempo reglamentario, Gonzalo Montes recibió la roja. Esta vez por una falta que impedía una situación manifiesta de gol para los albos.

Pese a los intentos siderúrgicos, el marcador no se movió más. Con el triunfo, Colo Colo escala al sexto puesto de la tabla y queda con 14 unidades. El Cacique, además, queda al día en el Campeonato Nacional. La situación en Huachipato es diferente, sigue siendo líder en compañía de Universidad Católica, pero tendrá una nueva chance de estirar su ventaja, ya que el próximo miércoles jugará su otro partido pendiente, ante Unión Española, también en la región del Biobío.

Ficha del partido:

Huachipato: G. Castellón; J. Gutiérrez (90′, M. Acosta), N. Ramírez, R. Malanca (45′ J. Brea), A. Castillo (90′, N. Baeza); G. Montes, J. Martínez (76′, B. Gazzolo), C. Sepúlveda; B. Palmezano (76′, C. Villanueva), M. Rodríguez, C. Martínez. DT: G. Álvarez.

Colo Colo: B. Cortés; M. Falcón, M. de los Santos (85′, D. Gutiérrez), R. González; J. Rojas, C. Fuentes, E. Pavez, A. Bouzat; L. Gil; M. Bolados (45′, F. Castillo), D. Pizarro (67′, L. Benegas). DT: G. Quinteros.

Goles: L. Benegas, a los 70′.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a D. Pizarro, R. González, M. de los Santos y Esteban Pavez, de Colo Colo; a C. Martínez, J. Martínez y G. Montes, de Huachipato. Expulsó a Claudio Sepúlveda y Gonzalo Montes, de Huachipato.

Estadio Huachipato CAP Acero.

En cursiva, jugadores juveniles