El desafiante mensaje de Jordhy Thompson tras reaparecer en Colo Colo: “Querían que me rindiera, pues lo siento ya volví más fuerte”

Los reflectores nuevamente caen en Jordhy Thompson. Sus actuaciones habían pasado a segundo plano, de hecho, fue marginado del primer equipo de Colo Colo. No obstante, durante la pasada jornada, el jugador volvió a las canchas y tuvo un rendimiento destacado con el equipo juvenil del Cacique.

El atacante fue suplente e ingresó en la goleada ante Everton en la Proyección, por 10-0. Entró al campo en el minuto 53 y tuvo tiempo para destacarse como uno de los agentes ofensivos más importantes del cuadro albo. En ese sentido, marcó un gol y entregó dos asistencias, además de participar en la gestión en tres tantos más.

Sin embargo, Thompson sigue dando que hablar fuera del terreno de juego. Después del encuentro, el futbolista de 18 años publicó una foto en sus redes sociales, concretamente en Instagram. Luego la subió a sus historias y la acompañó con la canción “Tormenta”, de Subze.

“Cuando me dicen ‘por lo menos te tienes a ti’. Y soy yo mismo quien me está haciendo infeliz, estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí. Querían que me rindiera, pues lo siento ya volví más fuerte que mañana”, indica el extracto que escogió el jugador.

El problema

La letra de la canción hace sentido sobre el momento que vive el antofagastino, quien fue apartado del plantel adulto de Colo Colo luego de ser captado agrediendo a su pareja en una discoteca. Thompson, que vive en la casa alba, venía de ser la gran irrupción de la temporada en el club de Macul. Incluso, llevaba dos anotaciones en las primeras dos jornadas del Campeonato Nacional.

Su redimiendo sorprendió a propios y extraños. Además, la actitud del jugador, sobre todo durante las primeras jornadas, maravilló a los hinchas, compañeros y al entrenador Gustavo Quinteros. En un par de jornadas, pasó de ser una promesa a una realidad.

En paralelo se disputaba el Sudamericano Sub 20, para el que no fue considerado por Patricio Ormazábal, extécnico de la Roja juvenil. El combinado nacional decepcionó y los cuestionamientos al DT no tardaron. Muchos se enfocaron en la no convocatoria del joven futbolista, que ya destacaba en sus encuentros con los albos. No obstante, tiempo después se reveló que su marginación fue porque se ausentó de un ciclo de entrenamientos. El volante prefirió escapar e ir a la playa con su novia.

El rechazo a lo realizado por Thompson fue transversal. En su momento, Jaime Pizarro, ministro del Deporte y exfutbolista de Colo Colo, se refirió al asunto. “Requerimos de la colaboración de todas y todos, especialmente para garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de estos hechos. Seguiremos trabajando en líneas de acción con el objeto de concientizar y reflexionar respecto de la violencia de género no solo en el fútbol, sino que en todos los ámbitos del deporte para evitar la reiteración de estos hechos”, declaró el exvolante, quien, además, es padre de Vicente Pizarro, compañero del involucrado.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también cuestionó los hechos. “Las imágenes son bien claras y lo que muestran es que hay una agresión y, por lo tanto, ahí yo me pregunto por qué no se ha actuado de oficio por parte de la Justicia”, sostiene.

“Hay una parte de la respuesta del club que a mí me parece insatisfactoria, en la medida que se dice que esto se va a trabajar con un psicólogo deportivo. La violencia contra las mujeres no es una cuestión que tenga que ver con la frustración deportiva (...) Es hora de que los clubes se lo tomen en serio, porque ha pasado en varios clubes que jugadores juveniles o que vienen de sus filas, es decir, que han pasado por un proceso de formación desde sus inferiores, tienen estas conductas que son delitos”, sentenció.