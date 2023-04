Las imperdibles revelaciones de Gerard Piqué: “A los 22 años salía más que el sol; sólo no lo hacía el día antes del partido”

Gerard Piqué cuenta de todo. Desde su retiro, el exdefensor ha estado constantemente en la palestra. Ya sea por sus líos personales o por su rol en la Kings League. Ahora, conversando con Gerard Romero en el canal de Twitch de Jijantes, uno de los elencos de su liga, el otrora futbolista repasa algunos momentos de su bullada carrera deportiva y también situaciones fuera del campo.

Hace algunos días, Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, aseguraba que existe la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club blaugrana. Ese es uno de los principales tópicos que repasa el también exjugador del Manchester United. “Rafa siempre te dirá lo que quieres escuchar. Es una gran persona y escogerá las palabras idóneas. No hay más. Para todos sería increíble que volviese. Forzar situaciones tanto hasta puede ser contraproducente. Pero una operación en el mundo del fútbol siempre se puede hacer”, asegura Piqué.

El zaguero y el astro argentino jugaron juntos en el elenco culé desde las categorías inferiores. Ambos, por ejemplo, fueron marcados por Josep Guardiola, otro de los nombres a quien repasa el actual presidente de la Kings League. “Con Pep teníamos un relación espectacular, pero el último año hubo más tensión (...) Siempre hacía frío y yo iba en manga corta y llegaba al 2 de enero con anginas. Vio una foto mía, con la nieve y yo en manga corta y me puso una multa, creo que 12.000 euros y una comida a todo el equipo. Además, fuimos a Tenerife, un vuelo de tres horas, vinieron mis padres y me dejó sin convocar. Yo tenía 22 años y salía más que el sol. Día sí y día también. Ganábamos todo. Sólo no salía el día de antes y el del partido”, cuenta el excentral.

En ese sentido, Piqué bromea con las diferencias de vida que tenía con Carles Puyol, quien fue su compañero de zaga por varias temporadas. “Puyol llevaba 11 años y no salía nunca. En un momento sucedió que se animó dos veces o tres, pero se difundió el rumor, se cagó y no salió más”, relata.

Con su siempre excentrica personalidad, Piqué expresa que le molestaba jugar partidos en horas de la tarde. “Es una barbaridad, te hacían viajar el día antes, no podías dormir siesta. Cuando veía 16.15 horas en el calendario del equipo, había momentos que pensaba ‘que necesidad tienes de ir a jugar a un campo a esa hora’”.

Volviendo al actual estratega del Manchester City, el campeón en Sudáfrica 2010 indica que: “En Inglaterra tiene un contexto muy favorable. La prensa no molesta ni la mitad (que en España), se siente muy cómodo y estará hasta que quiera. Aquí, en Barcelona, la gente no se da cuenta, pero llega un punto que te proteges a tal nivel que te da igual todo. La gente es muy pasional y, cuando el equipo no gana, tiene que encontrar una razón que no sea futbolística”.

Gerard Piqué destacó como central en el Barcelona.

Momentos complejos

El 2022 fue un año difícil para Gerard Piqué. Además de abandonar el fútbol profesional, el deportista tuvo que lidiar con su separación de la cantante Shakira, una situación que escaló mucho mediáticamente. “Al inicio la pasé un poco mal, pero si me hubiese afectado era para tirarme a un barranco”, se sincera.

“No he necesitado ayuda, porque hay que relativizar mucho las cosas. Las personas nos preocupamos por cosas que no tienen importancia o porque pensamos que va a pasar algo que no pasa. Hay que ocuparse solo de cosas importantes. Si das importancia a cada roce, estás muerto”, agrega.

El cuatro veces campeón de la Champions League reflexiona en torno al comportamiento de las personas en España. “La envidia reina en este país con diferencia. No puedes controlar lo que la gente diga. Mira ahora con Ana Obregón o Risto Mejide. Que cada uno haga lo que quiera, es su vida. Y lo mismo conmigo. Vamos por un camino, a nivel de sociedad, que es horrible, metemos una presión terrible a la gente”, señala.

“No saben la cantidad de niños y niñas que lo pasan mal, que necesitan la aprobación del entorno. Estoy muy decepcionado de la sociedad. Yo intento vivir mi vida. Ahora me encuentro en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable”, suma.