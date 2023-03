Piqué pide el regreso de Lionel Messi al Barcelona: “Sería bestial que volviera”

El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. En medio de la decepción del PSG por haber quedado fuera de la Champions League en los octavos de final, el argentino aún no ha renovado el contrato con los parisinos, lo que abre la posibilidad para que el 10 deje al equipo en busca de nuevos rumbos.

En este sentido, el Inter de Miami de David Beckham lo ha tentado y cuenta con el apoyo de la Major League Soccer para contar con él. Sin embargo, otra de las opciones sería el regreso al club en el que destacó hace algunos años: el Barcelona.

Y fue uno de sus excompañeros en el elenco azulgrana quien ve con buenos ojos esta posibilidad. En una entrevista concedida al medio Rac1, Gerard Piqué comentó que “el futuro de Leo solo lo sabe él. Ha ganado el Mundial que era el gran sueño que tenía y el título que le quedaba por ganar. Lo ha ganado y ahora ya nadie puede dudar de que es el mejor de la historia. Lo que decida, será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y si quiere seguir compitiendo al máximo nivel”, expresó sobre el transandino.

De todas formas dio a conocer que le gustaría volver a verlo de azulgrana. “Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes, si quiere dejar de competir a este nivel, pues igual se va a la MLS. Sería muy bestia, por todo lo que nos ha hecho sentir, que Messi volviera a jugar en el Barça”, expresó.

También se refirió a su salida del elenco catalán el año pasado. “Creo que todos estos años me gané escoger mi final y creo que eso se dio y estoy contento. Era lo más sano para mí, para la gente, para el equipo. Cuando llevas muchos años y has sido importante, el rol ya no es el mismo, no juegas cada tres días, el cuerpo está acostumbrado a unas cosas que ya no le das y te haces grande... Estuve semanas pensándolo y creo que al final acerté”, dijo.

“No echo de menos jugar al fútbol, ahora te das cuenta de lo que te has perdido. Veo al Barça, pero no lo echo de menos”, añadió.

Otro de los temas que ha tenido que enfrentar el Barcelona en las últimas semanas es la denuncia de la Fiscalía por el caso Negreira por corrupción continuada.

“Yo pondría la mano en el fuego de que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre”, señaló.

Continuó indicando que “no sabíamos que el club pagaba a este señor. Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conocemos a los árbitros”. Pero añadió que “los entrenadores, sobre todo los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes. Yo, como jugador, no sé si la faena de este señor era esa”.

“Todos los clubs, a excepción del Madrid, y LaLiga se habían puesto en contra del Barça y ahora, entiendo que con la presión de su afición, se ha puesto en contra del Barça, pero yo tengo mucha confianza en mi club y en la gente que lleva al Barça”, concluyó.