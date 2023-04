La UC no encuentra la salida de su laberinto: cae en la previa del clásico

La noche de Santa Laura fue para Universidad Católica una de esas en las que nada resulta. No hay ideas ni plan para sacar adelante una tarea primordial en el fútbol: ganar (y convencer). Si bien la UC está en la parte alta del campeonato, el equipo entró en una espiral de dudas que no le entrega resultados ni buen juego desde hace tiempo. Ahora perdió 0-1 con O’Higgins, justo en la previa al clásico con la U.

La caída de Huachipato con Unión La Calera le brindaba la tentadora oportunidad a la UC de quedar en el liderato de la tabla, si es que ganaba. Eso sí, los cruzados arrastraban una serie de resultados que no causaban satisfacción entre los hinchas (lo de la Copa Chile es el ejemplo más nítido) y tenían bajas importantes para este duelo. Ariel Holan no contó con Dituro, Kagelmacher y Aravena, todos lesionados.

Con ese escenario, el DT argentino mantuvo el dibujo que mostró ante Colo Colo y le hizo las modificaciones correspondientes. Si aparecía Peranic en portería y Burdisso como el líbero, Tapia fue el complemento de Zampedri en ofensiva.

Si bien el control del partido fue, generalmente, del local, esto no significó que Católica generara ocasiones reales de peligro en el área de Ignacio González. La primera clara fue en los 3′, con un cabezazo de Zampedri directo a la posición del golero. Sin embargo, uno de los puntos que a la UC le sucede frecuentemente es que le anotan el primer gol y queda con la obligación de remontar. Aquí pasó de nuevo.

O’Higgins contó con algo de fortuna para abrir el marcador. En los 21′, Matías Marín ejecuta un tiro libre y el balón se desvía en la barrera, con lo cual la trayectoria se altera y descoloca a Peranic. Gol de la visita. Los cruzados intentaron sacudirse del golpe sin mucho éxito, porque no había un juego elaborado. Los de Rancagua se agrupaban en su terreno apelando a alguna salida rápida. La línea defensiva cruzada estaba parada en la mitad de la cancha, sin embargo costaba entrar entre pocos espacios.

El arranque del complemento tuvo a un cuadro estudiantil yendo a buscarlo, siendo vertical y no cediéndole la pelota al rival. Contó con un par de ocasiones para encontrar el empate. En los 56′, un cabezazo de Burdisso fue controlado por González. Dos minutos más tarde, se lo perdió Gonzalo Tapia. Si la UC arriesgaba jugando mano a mano, O’Higgins también corría riesgos, pero al ubicarse demasiado cerca de su arco. El punto es que los minutos avanzaban y la igualdad no llegaba, generando la impaciencia de los fanáticos. Ese ímpetu con el que salió la UC fue decayendo. Holan no encontraba la manera de dar vuelta un partido en el que la victoria era necesaria para destapar la olla y liberar el vapor de la presión. La expresión corporal del estratega era elocuente.

Si el panorama ya era difícil para la Católica, en los 81′ fue aún más complejo con la expulsión de Mauricio Isla. El Huaso le comete una fea infracción a Pablo Hernández. El juez Piero Maza lo amonesta en primera instancia. Luego, es llamado desde el VAR, revisa la acción y cambia su decisión. Roja para el bicampeón de América, que se perderá el Clásico Universitario del próximo fin de semana.

Así, Católica suma su cuarto partido sin ganar en el torneo local: tres empates (2-2 con Unión Española, 1-1 con Magallanes y 0-0 con Colo Colo) y la derrota con O’Higgins. Se acrecientan las dudas respecto al proyecto encabezado por Holan. Se viene una semana compleja. Se viene el clásico.

Ficha del partido

U. Católica 0: N. Peranic; B. Ampuero (71′, J. Ortíz), G. Burdisso, A. Parot; M. Isla, C. Pinares, I. Saavedra (88′, B. Nieto), E. Mena; G. Tapia, F. Zampedri y C. Cuevas. DT: A. Holan.

O’Higgins 1: I. González, F. Hormazábal, D. González, N. Thaller, B. Torrealba; F. Castro (86′, A. Díaz), C. Moya (86′, D. Fernández), P. Hernández, M. Marín (86′, C. Castillo); M. Belmar (63′, J. Fuentes) y E. Moreira (76′, A. Castillo). DT: P. De Muner.

Goles: 0-1, 21′, Marin, con un tiro libre que se desvía en la barrera

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Burdisso (UC); Torrealba (OH). En los 81′, expulsa a Isla (UC) tras revisión del VAR.

Estadio Santa Laura. Asistieron 6.828 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.