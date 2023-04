La U continúa en racha: Lucas Assadi guía la sufrida victoria frente a Everton y se encaraman en la parte alta de la tabla

Cuando el juez José Cabero pitó el cierre del primer tiempo, Mauricio Pellegrino no tenía cara de estar conforme. Sin embargo, su equipo estaba ganando. Esa parecer ser la dicotomía de esta Universidad de Chile. Se impone sin brillar. Algo que los fanáticos azules pueden agradecer, luego de cinco años peleando abajo, hoy se ilusionan con estar arriba. El DT, por su lado, sabe que deben seguir trabajando para mantenerse ahí.

En los últimos minutos de esa fracción inicial, Everton, que sufría con las bajas de Juan Ezequiel Cuevas y Luis Montes, dos de sus jugadores más importantes, ambos lesionados en el calentamiento previo, había manejado la pelota. Solo en una ocasión lograron exigir a Cristóbal Campos, que reaccionó bien para enviar el balón al córner. Pero tenían a la U cerca de su pórtico. Los azules apostaban a salir de contra con Assadi, Fernández y Guerra. En el tiempo adicional, el argentino probó al arco y Torgnascioli contuvo bien.

Pero antes la U ya había hecho la tarea. A los 25 minutos, un centro de Leandro Fernández no logró ser despejado por Cristián Riquelme. El defensor viñamarino la dejó ahí mismo, tras dos rebotes en sus piernas, y apareció, como cual artillero en ofensiva, Luis Casanova. El central, capitán de los azules, no hacía más que impulsarla con fuerza al fondo. La pelota estaba ahí, cómoda para el equipo que quisiera anotar. El regalo de la zaga que cualquier escuadra inteligente aprovecharía. Eso fue suficiente para desequilibrar. La acción, que nació tras un tiro de esquina que la U jugó en corto y a tres toques, estaba, a todas luces, preparada desde las prácticas. Sin embargo, el error viñamarino terminó siendo determinante para que la jugada diera los frutos que Pellegrino esperaba.

Cristóbal Campos reacciona ante la mejor arremetida de Everton. Foto: Manuel Lema/AgenciaUNO

En el segundo tiempo se mantuvo la tónica, pero arrancó de forma polémica. Cuando el cronómetro marcaba solo 2 minutos, Matías Campos López anotaba la paridad. Pero Cabero marcaba infracción del delantero y el tanto no valía. Un movimiento que fue muy reclamado por los oro y cielo, que estimaban que el delantero se había desmarcado de forma licita. El árbitro indicó la falta y el VAR no podía llamar, ya que se había interrumpido el juego antes del desenlace. El elenco de la ciudad jardín optó por los centros como arma predilecta. También apostó a la individualidad de uno de sus talentosos: Lautaro Pastrán. Pero no daba resultado.

De esta forma, en uno de los contraataques azules, llegó la lápida. Lucas Assadi aprovecha la oportunidad que le ha dado Mauricio Pellegrino y arma una jugada de ensueño en el 2-0. El talentoso juvenil aprovechó una pérdida de Jorge Espejo, que ingresó en el complemento, y se fue con todo hacia el campo rival. El sub 20 marcó la diferencia con su velocidad, se conectó con Fernández y este profundizó con el mismo Assadi, que picó al espacio. Pese al intento de Barroso por cortar el pase, la pelota le llegó a la promesa estudiantil y definió con un toque sutil frente a Torgnascioli.

Pero esta U sufre. O así ha sido en sus triunfos. A Unión Española, Magallanes, O’Higgins y Audax Italiano los vencieron por un solo tanto de diferencia. En el césped del Sausalito eso se repite. A 16′ del cierre, Sebastián Sáez descontó con un gol de alta factura. Ismael Sosa, otro que entró desde el banco, centró para Felipe Campos, quien se la bajó de pecho al calvo artillero. Definición de primera del ex UC, antes de que la esférica tocara el suelo para batir a Campos.

Como sucede en estos casos, Everton fue en busca del empate. Pero no lo logró. La U se queda con el triunfo. Alivio para la huestes laicas, que, a una jornada del clásico universitario, están a una sola unidad del liderato.

Ficha del partido

Everton: F. Torgnascioli; F. Campos, J. Barroso, D. Oyarzún, C. Riquelme (46′, J. Espejo); R. Echeverría, B. Berríos, Á. Madrid; L. Pastrán; M. Campos (65′ I. Sosa), P. Sánchez (60′, S. Sáez). DT: F. Meneghini.

U. de Chile: C. Campos; Y. Andía (85′, J. Gómez), N. Domínguez, L. Casanova, M. Morales S; I. Poblete, E. Ojeda (90′, M. Morales D), F. Mateos, L. Assadi (85′, I. Tapia); L. Fernández (73′, C. Palacios), N. Guerra (90′, J. Fuentealba). DT: M. Pellegrino.

Goles: 1-0, 25′, L. Casanova; tras un rebote en el área. 2-O, 66′, L. Assadi; de contraataque; 2-1, 75′, S. Sáez, de volea.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Fernández y Morales, en la U.

Estadio Sausalito. Asistieron 6.542 personas.

En cursiva los jugadores juveniles