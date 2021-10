Esteban Valencia sobre los rumores sobre su partida: “Es inevitable que vengan los cuestionamientos y las dudas”

La gran pregunta que todos se hacían en el CDA antes de que Universidad de Chile enfrentara al puntero (Colo Colo) y al colista (Wanderers), era cuándo ratificaban a Esteban Valencia en la banca azul. Y si bien la decisión se tomó sólo días antes del Superclásico, hoy ya se habla de una salida anticipada del Huevo y de la búsqueda de un entrenador extranjero para que se haga cargo de la escuadra estudiantil.

Y aunque la mayoría de los adiestradores prefieren hacer caso omiso a este tipo de informaciones, Valencia las reconoce y responde con una sentencia: “¡Estamos firmes!”. Y su convicción nace de que “esto es fútbol y nosotros tenemos que entender que debemos ser capaces de sostener una idea que nos posicionó en el campeonato”. Luego el ex futbolista agregó que “en estos dos últimos partidos quedamos al debe y es inevitable que vengan los cuestionamientos y las dudas. Pero no voy a poner ninguna excusa y cada uno debe asumir la responsabilidad que tiene en el equipo”.

Acto seguido y para que las cosas quedaran claras, el DT insistió: “Valoro la confirmación para tener más tranquilidad, pero a mi no me modificó nada. No ha existido relajo ni decir ya está, porque esto te demanda exigencia todos los días y debemos ser capaces de venir haciendo lo que estábamos haciendo hace un par de semanas”.

Eso sí, Valencia reconoció que “no ha sido una semana fácil, pero debemos recomponer esa confianza que teníamos y para eso, estamos fortaleciendo nuestro trabajo”. ¿La idea? “Tenemos que recomponernos para volver a pelear el torneo, No eramos los mejores antes de esta semana y ahora tampoco somos los peores, pero sabemos que quedamos en deuda”.

Sobre los cambios directivos que hoy se anunciaron en Azul Azul, Michael Clark es el nuevo presidente, Esteban reveló que “he sabido que el club está viviendo este cambio estructural, pero hemos querido mantener nuestro foco en lo deportivo y cuando las personas estén presentes existirán las conversaciones para presentarnos y para hablar del proyecto”.

Por último, Universidad de Chile tendrá varios cambios para enfrentar a Antofagasta (domingo a las 18 horas) por las suspensiones de Mario Sandoval, Marcelo Morales y Camilo Moya, pero Valencia enfatizó que “no estamos para regalar nada y cuando uno deja de hacer algo, es vulnerable y superado por el rival. Debemos ser capaces de no esperar a ser un equipo de reacción más que de acción. Por que no podemos volver a regalar un tiempo pues el rival no te devuelve lo que le regalaste”.