Exdirector de la Roma apunta contra Paredes y Nainggolan: “Uno juega con una indolencia insoportable; el otro es un delincuente”

Walter Sabatini habla de todo. El histórico exfutbolista tiene recorrido como gerente deportivo de la Roma, el Inter de Milán, el Bologna, la Salernitana, entre otros clubes, por lo que conoce de cerca la interna de varios equipos. En entrevista con La Gazzeta Dello Sport, el italiano revela algunas situaciones y rememora su relación con ciertos futbolistas.

Se refiere, por ejemplo, a Leandro Paredes, a quien a observado de cerca desde su arribo a la Serie A. “Me está decepcionando, cada vez que le veo en el campo me da un ataque de rabia, tiene una indolencia insoportable. Pero es un buen jugador, sabe verticalizar como nadie en Europa”, dice al respecto del volante de la Juventus.

El seleccionado argentino, que fue campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, ha jugado 15 partidos en el curso actual con la camiseta de la Vecchia Signora.

Nainggolan, en la Roma.

Habla de su estrecho vínculo con Radja Nainggolan, a quien llevó al cuadro de la Loba. “Le tengo cariño a todos los jugadores que lleve a la Roma, el que más me enojó fue Nainggolan a quien quiero como a un hijo, pero es un delincuente, alguien a quien si le pones siete u ocho copas delante se las bebe todas. Cree que la vida es un juego, pero tiene buenos sentimientos”, sostiene.

Prosiguiendo con el mediocampista que actualmente milita en el SPAL, de la Serie B, Sabatini afirma que: “Es un excéntrico, sus compañeros debieron ayudarle más, no consentirle sino marcarle de cerca. Siempre ha tenido todo lo que ha querido, pero sobre el césped es un jugador de primer nivel. Lo que le vi hacer en la Roma no lo he visto en otros jugadores”, expresa sobre el excompañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El belga siempre se ha visto envuelto en situaciones polémicas. Sin ir más lejos, antes de su arribo al actual club en que milita, el Amberes, equipo de su país donde jugaba, lo sacó del equipo después de que fuera grabado fumando en el banquillo en la previa de un partido.