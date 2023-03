Extenista francesa apunta contra Alexis: “Gana 300 mil euros al mes y no es capaz de marcar un penal”

El Olympique de Marsella empató con el Annecy y cayó por penales en los cuartos de final de la Copa de Francia. La derrota ante el cuadro de la segunda categoría del balompié galo golpeó fuerte en los Focenses y las criticas no se detienen.

En esa línea, Alexis Sánchez está en medio de los reflectores. El atacante nacional tuvo un pálido rendimiento y fue uno de los apuntados por la eliminación del club marsellés. Los cuestionamientos se extendieron y traspasaron la frontera del deporte, pues una destacada extenista cuestionó al Niño Maravilla luego de que este fallara un penal clave a falta de cinco minutos para el término del tiempo reglamentario.

Marion Bartoli, ex número 7 del WTA y ganadora de Wimbledon en 2013, criticó a Sánchez y sus dichos fueron replicados en el programa Super Moscato Bowl, lugar donde se masificaron a todo el mundo: “Es una mala conducta profesional. Es vergonzoso para nosotros, los aficionados. ¡Se rieron de nosotros! Sánchez gana 300.000 euros al mes ¡Ni siquiera es capaz de marcar un penal contra un portero Ligue 2!”, señaló la reconocida hincha del Marsella.

El principal apuntado

El chileno tuvo la oportunidad de marcar la paridad (2-2) en el minuto 85 del compromiso a través de la pena máxima. Sin embargo, el remate del tocopillano fue tapado por el portero rival. A pesar de que el joven François-Régis Mughe marcó la igualdad en el tiempo adicional y forzó la definición a penales, donde sí marco Alexis, el Annecy fue más preciso y terminó imponiéndose por 7-6.

Es por esto que las críticas a Sánchez no tardaron en llegar. “Sigue luchando tanto por sacar una situación como por dársela a los suyos. El internacional chileno no ha tenido muchas ocasiones claras, pero aun así hace maravillas incluso con las migajas. No obstante, tuvo la oportunidad de igualar para el OM, pero falló su penal. Eso significa mucho”, analizó 90 min, quien además lo calificó con un 2 de un máximo de 10.

Por su parte, La Minute OM también fue bastante crítico con el seleccionado nacional, entregándole la segunda peor nota del equipo (3), quedando solo por delante del argentino Leonardo Balerdi (2). Le Phoceen, en tanto, le entregó un 2, resaltando que “falló un penal en el minuto 85, disparándole muy, muy mal”.

A su vez, el medio Made In Foot reconoció más la reacción del arquero rival que el fallo del chileno. “Thomas Callens se destacó con una parada de penal a Alexis Sánchez, en los últimos instantes del partido ¡Esta velada mágica del FC Annecy lo es aún más gracias a su portero!”.

Defensa de Sánchez

Durante la presente jornada, el chileno enfrentó las críticas y a la prensa francesa: “Estoy más triste que un fan. No se me quitará el domingo, ni en el segundo o tercer partido. Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme”, comenzó diciendo.

Posteriormente, señaló sus ganas de triunfar con el elenco galo. “Me gusta competir, quiero ganar, quiero salir campeón. Pero no depende de un jugador. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions”.

Y es que para finalizar, Alexis dejó claro lo que significó la mencionada caída para él. “Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo”.