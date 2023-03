“Todos se están burlando de ti”: la polémica frase de un árbitro que provocó la ira y expulsión de Mourinho en Italia

José Mourinho vivió una pesadilla en la Serie A. El cuadro del portugués, la Roma, cayó sorpresivamente ante el Cremonese de Pablo Galdames, quienes lograron su primer triunfo en toda la competición. Además, durante el partido, el técnico fue expulsado y recibió dos fechas de sanción. Ahora, un día después del encuentro, se reveló un video en que se muestra al cuarto árbitro diciéndole frases ofensivas al polémico entrenador.

Precisamente, The Special One fue expulsado del banquillo por gritarle reiteradamente al cuarto juez, ante lo cual recibió las mencionadas dos fechas de suspensión y una multa de 10 mil euros. En el informe arbitral, se encuentra expreso el motivo por el que el DT vio la tarjeta roja. “Por haber impugnado una decisión arbitral de manera contundente y provocadora en el segundo minuto del segundo tiempo y repetir este comportamiento en el momento de la expulsión. Además, por entrar al vestuario de los árbitros y dirigirse al cuarto árbitro con expresiones e inferencias ofensivas al final del partido”.

No obstante, la versión de Mourinho es totalmente distinta. Él plantea que fue el mencionado réferi quien comenzó la disputa con las palabras ofensivas. “Estoy emocionado, pero no loco. Para reaccionar como lo hice, primero tenía que pasar algo. Necesito entender si puedo tomar alguna acción legal”.

Posteriormente, el técnico agregó: “Piccinini (primer árbitro) me sacó tarjeta roja porque lamentablemente no escuchó lo que me dijo el cuarto árbitro. Quiero saber si hay una grabación de audio”.

Con estas declaraciones, Mou afirmó en todo momento que fue insultado y ofendido por Marco Serra, el cuarto juez. Además, el luso conectó el incidente con el duelo que se le viene frente a la Juventus. “No quiero entrar en el hecho de que Serra es de Turín y el domingo jugamos contra la Juventus. Por primera vez en mi carrera, un cuarto árbitro me habló de la manera más increíble. Fue injustificable”.

Finalmente, y con su personalidad que lo ha caracterizado por tantos años, sentenció. “Le dije a Serra que debería tener el coraje de explicar lo que pasó, pero tenía problemas de memoria”.

Lo concreto es que, aparentemente, el estratega de la Roma siempre estuvo en lo correcto. Se comenzó a difundir un video en que se aprecia el mencionado momento donde Marco Serra le dirige la palabra a Mou. Según la prensa italiana, en base a la lectura de labios, la frase del juez fue: “Todos se están burlando de ti, vete a casa”.

La acción derivó en una investigación por parte de la Fiscalía Federal Italiana para revisar a detalle el momento en que Mourinho fue expulsado.

Por ahora, la única sanción que se conoce son los dos partidos de suspensión que se le otorgaron al portugués. De esta forma, se perderá los partidos contra la Juventus y frente al Sassuolo. Eso sí, estará presente para el partido por los octavos de la Europa League entre la Roma y la Real Sociedad.