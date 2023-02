El día en que José Mourinho hizo llorar a Mohamed Salah

José Mourinho es un director técnico que, en su época, estuvo constantemente envuelto en la controversia. Mientras estuvo en Real Madrid, tuvo fuertes disputas con Iker Casillas. Más adelante, en su paso por Chelsea, el técnico fue incapaz de ver el potencial de dos talentos que se convertirían en jugadores de clase mundial: Mohamed Salah y Kevin De Bruyne.

El portugués llegó al club londinense en 2013, marcando así su regreso al equipo después de cinco años. Entre sus filas contaba con los mencionados De Bruyne y Salah, a quienes jamás les dio la confianza necesaria para consagrarse en el equipo. De hecho, al último mencionado incluso lo hizo llorar.

Así lo comenta John Obi Mikel, jugador que formó parte de los blues entre 2006 y 2017. El ex futbolista presenció en vivo y en directo la crudeza que tuvo Mourinho con uno de los mejores delanteros que tiene la Premier League a día de hoy.

“Creo que Salah estaba jugando mal. Mourinho entró al vestuario y lo atacó, lo agarró efusivamente. Estaba llorando, y lo que pasó luego es que Mourinho no lo dejó volver al campo en el segundo tiempo” comenzó señalando el nigeriano al medio Dubai Eye.

A continuación, agregó: “Se lo cargó. Hubiera sido más fácil cambiarlo y decir ‘no estás jugando bien, siéntate, no vas a volver al campo’. Pero lo hirió y se lo cargó”. El egipcio alcanzó a jugar únicamente 19 partidos en dos temporadas, donde anotó dos goles y dio dos asistencias.

El ex centrocampista también aprovechó la oportunidad de hablar sobre Kevin De Bruyne, uno de los actuales referentes del Manchester City, a quien vio dar sus primeros pasos futbolísticos en el Chelsea: “Kevin siempre fue travieso, estaba solo, de mal humor. Nunca podías sacarle nada. Pero ahora cuando lo veo jugar... que alegría me da verlo”.

Después de su salida del equipo inglés, el belga fue protagonista del Wolfsburgo entre 2014 y 2015 demostrando gran nivel, lo cual fue reconocido por Manuel Pellegrini, DT del City en aquel entonces. El Ingeniero exigió la contratación de Kevin y el resto es historia, el volante se convirtió en un jugador imprescindible del conjunto ciudadano.

Finalmente, Obi Mikel sentencia: “Cuando miro a jugadores como ellos, que se han convertido en los mejores del mundo, me resulta increíble. Se han vuelto más fuertes físicamente, más rápidos. ¡No sé qué les pasó!”.

A Mourinho siempre se le cuestionó sobre cómo dejó a escapar talentos de clase mundial como lo son el belga y el egipcio, ante lo cual ya se defendió en una ocasión: “Salah llegó como un niño pequeño, físicamente no estaba listo, mentalmente él no estaba listo, social y culturalmente perdido y todo fue duro para él” señaló The Special One a ESPN en 2018.

Respecto al mediocampista del City, el adiestrador fue lapidario cuando se tuvo que referir a la venta del jugador al Wolfsburgo: “Si tienes a un jugador golpeando tu puerta y llorando todos los días porque se quiere ir, tienes que tomar una decisión. No estaba listo para competir; era un niño enojado que entrenaba muy mal”.

Lo concreto es que, a día de hoy, ambos son parte esencial de sus respectivos equipos y selecciones nacionales. Mourinho, por su parte, es DT de la Roma, donde está en el cuarto lugar de la Serie A, y cayó en la ida de los playoffs de Europa League ante el RB Salzburg.