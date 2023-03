Cambio de gabinete, episodio V: los días más difíciles de Alexandra Benado, ministra del Deporte

No ha sido fácil el primer año de Alexandra Benado al frente del Ministerio del Deporte. La excapitana de la selección chilena de fútbol femenino está en una situación complicada. Su nombre es uno de los que más se ha mencionado en las esferas políticas para dejar su cargo en el inminente cambio de gabinete que prepara el Presidente Gabriel Boric, principalmente, por sus bajos índices de conocimiento (no supera el 21%, un 4% menos que hace un año, según Cadem), pese a que se acercan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la postulación conjunta al Mundial 2030 entra en tierra derecha, hitos que no han alcanzado a posicionarla entre los rostros más reconocidos del gobierno.

Desde antes de asumir, la ministra tuvo un desembarco rodeado de cuestionamientos por presuntos maltratos a funcionarios durante su paso por Londres 38 y por haber firmado el libro de asistencia estando de vacaciones en sus años en la Municipalidad de Providencia. “El gabinete del Presidente estaba en conocimiento de estas situaciones”, comentó a El Deportivo.

Superada esa polémica inicial, vino la instalación de la secretaria de Estado en el cargo, siendo la primera complicación las obras de Santiago 2023. Muchas de ellas estaban con un retraso significativo, debido a la falta de diseño. Esto implicó una cambio en algunas licitaciones y duros cruces con las autoridades del gobierno anterior, lo que, de paso, desató la preocupación de Neven Ilic, el presidente de Panam Sports, principalmente, por la piscina del Estadio Nacional, que terminó costando $ 18 mil millones más de lo inicialmente presupuestado.

Justamente, en actividades relacionadas al megaevento, se produjo un pequeño impasse que protagonizó la secretaria de Estado y también presidenta de la Corporación Santiago 2023 en la Asamblea General de Panam Sports en el hotel Sheraton, cuando llegó con cerca de una hora de retraso al encuentro con 350 invitados de todo el continente, debido a que acompañó al Presidente Gabriel Boric a una actividad. Si bien Ilic comprendió la situación, el hecho despertó la molestia entre los asistentes. Es más, solo este último y la directora ejecutiva Gianna Cunazza estuvieron en ese punto de prensa.

Los cruces con Milad y el Sifup

Otro problema protocolar que enfrentó la ministra tuvo que ver con una cita con el Sifup, en mayo pasado. En aquella ocasión, la entidad presidida por Gamadiel García había solicitado vía Ley de Lobby la reunión con semanas de anticipación, pero la autoridad no se presentó. “El respeto y escuchar a todos los actores, es el punto de partida para cualquier relación sana que pretenda mejorar la actividad”, lamentaron desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales. La explicación que recibieron en ese momento fue que la ministra debió viajar de urgencia a Copiapó y que el encuentro sería reprogramado a la brevedad.

Precisamente, estas reuniones con distintos actores han sido complicados. Algunas federaciones han manifestado su inquietud por la demora en ser recibidos y que en varias ocasiones no ha sido la ministra quien se ha reunido con ellos, sino que sus subalternos. En ese sentido, cuentan en algunos de los organismos, que se nota mucho su pasado futbolístico. Esto, principalmente, porque muchos de sus anuncios han estado relacionados con ese deporte y no con una mirada más polideportiva.

Sin embargo, dentro de su gestión también ha tenido varios cruces con Pablo Milad. El primero fue antes de comenzar, ya que en entrevista con este medio anunció la intención de separar la ANFP de la Federación, lo que causó molestia en Quilín, pues ni siquiera se había producido alguna reunión protocolar. “No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP”, decía Alexandra Benado ante esa situación.

De hecho, no se quedó ahí y presentó una serie de indicaciones a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, las que no cayeron para nada bien entre los clubes. “Yo invito a la ministra a informarse, ya que desde que empezamos la gestión, estamos avanzando en eso con la FIFA. Ha costado mucho reunirse con ella, tenemos que hacerlo a través de la Ley del Lobby, y no me parece adecuado para el presidente de la federación del deporte más importante de Chile”, fue la dura respuesta de Milad.

Eso sí, las reuniones por Ley de Lobby son una directriz que fijó la exfutbolista para recibir a todas las federaciones. La idea de esto es documentar todo lo que se trate en esos encuentros, ya que muchas entidades en un comienzo solicitaron cosas que supuestamente habían sido establecidas con las autoridades anteriores, pero no tenían cómo acreditar esas peticiones.

Por el lado de los deportistas, si bien se han ido integrando diversos nombres al funcionamiento del ministerio, como es el caso de Robinson Méndez, quien asumió como director del programa Promesas Chile; la karateca Claudia Vera, expresidenta de DARChile, quien se sumó al Área de Competencias y Rendimiento Deportivo de la División de Política y Gestión Deportiva del IND; o el exlanzador de bala Marco Antonio Verni, como secretario ejecutivo del Plan Olímpico, la sensación entre los exponentes es que la relación es mucho más lejana con la ministra, a diferencia de su antecesora, quien ubicó su oficina en el Estadio Nacional para estar más cerca de ellos.

La Corporación Santiago 2023

La Corporación Santiago 2023, cuyo directorio preside la ministra (siguiendo el controvertido modelo de Cecilia Pérez) ha tenido diversas complicaciones tanto en la visión interna como en lo público. La más grande fue el paso en falso que dio con la asignación directa de los derechos de televisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a TVN, lo que llevó a Canal 13 a presentar un requerimiento en la Fiscalía Nacional Económica y otro en la Contraloría General de República.

Antes de que el conflicto escalara más, el directorio debió echar pie atrás en la decisión y tras escuchar las propuestas sumó a la señal de Andrónico Luksic a las transmisiones oficiales del megaevento. En la mesa de la corporación, ha habido varias diferencias y la relación de Benado con el Comité Olímpico es tensa. Incluso, se abrieron algunos focos de conflicto, como la dura advertencia de la subsecretaria Antonia Illanes al Comité Olímpico por irregularidades en el financiamiento del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

Por otra parte, la entidad ha visto desfilar a diversos profesionales y también se han creado diversas reparticiones. Sin ir más lejos, actualmente existen 13 gerencias y 27 subgerencias en distintas áreas, varias de ellas creadas en la actual administración, lo que también representa un aumento de recursos en sueldos.

En tanto, los días en el Mindep no están siendo sencillos y el ambiente está enrarecido, ya que en los últimos tres meses han pasado tres jefes de comunicaciones, un área particularmente sensible a la hora de posicionar la imagen de la ministra y que la Secom ha tenido permanentemente en la mira. Álex Farfán dejó su cargo ante una mejor oportunidad laboral en octubre del año pasado. Luego, asumió Felipe Gianoni, quien renunció hace pocos días, y actualmente esa función la está cumpliendo la periodista Valentina Galindo.

Asimismo, es cuestionada la presencia de Natalia Bravo, jefa de gabinete de la ministra, ya que tanto las federaciones como entidades consideran excesivo su protagonismo, lo que ha sido un obstáculo para una mejor relación entre Benado y los distintos organismos deportivos.

Los nombres que asoman

En enero del año pasado, cuando el Presidente Gabriel Boric, estaba conformando su gabinete fueron varios los nombres que sonaron. Uno de ellos fue Jean Beausejour y el otro fue Edmundo Valladares, en ese momento presidente de Blanco y Negro y del CSD Colo Colo. Ambos, eso sí, niegan haber sido sondeados en esta ocasión.

Otra de las cartas es el exministro Pablo Squella (independiente), quien dio inicio a la postulación de los Juegos Panamericanos y que se ha mantenido como funcionario del Mindep durante 29 años. De hecho, actualmente es el presidente de la Comisión Antidopaje y es el encargado del Velódromo del Parque Peñalolén.

Paralelamente, asoman figuras políticas como reemplazantes de Alexandra Benado, en caso de que el primer mandatario decida sacarla de su cargo. Se trata de la actual subsecretaria Antonia Illanes (CS), quien fue la jefa de gabinete del Presidente Boric en su último periodo como diputado. Es una de las más cercanas al gobernante e incluso estuvo en la celebración de su último cumpleaños, en la que participó el círculo más estrecho. Sin embargo, otras versiones indican que Illanes está cómoda en su actual cargo y que no está entre sus pretensiones asumir la cartera.