Hincha ingresa a la cancha y le lanza un combo en la cara al arquero del Sevilla de Sampaoli

El Sevilla de Jorge Sampaoli pudo sonreír tras avanzar a los octavos de final de la Europa League. Cayeron por 2-0 ante el PSV Eindhoven en el último partido, pero el triunfo por 3-0 de los sevillanos en la ida les sirvió para ganar la llave. Eso sí, el partido estuvo marcado por un hecho que involucró al portero Marko Dmitrovic.

En los minutos finales del partido, un hincha del equipo local (el PSV) ingresó al campo, evadiendo a todos los responsables de seguridad, y se envolvió en una pelea con el mencionado guardameta del Sevilla.

El sujeto lanzó un puñetazo a la cara del futbolista, sin embargo, la fuerza física de un portero que juega en la élite de Europa evidentemente es superior. Dmitrovic se defendió y logró inmovilizar al fanático sin mayores complicaciones, sosteniéndolo en el suelo a la espera de que lo retiraran del gramado.

Posteriormente, el invasor fue retirado del campo por los guardias de seguridad, lo cual le devolvió la calma al encuentro. Ante esta situación, el mismo protagonista, Dmitrovic, ofreció declaraciones para aclarar lo sucedido.

“Vino un aficionado y me empujó desde atrás. Supongo que un poco enfadado por el resultado y también un poco alocado o borracho seguro que estaba” indicó en primera instancia el serbio, aludiendo a que en aquel momento, el PSV no encontraba la forma de igualar la serie, pues el hecho ocurrió al 92′, y solo ganaban por 1-0 cuando necesitaban mínimo marcar tres goles.

A continuación, el meta lanzó: “Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía ganas de pegarle... Nunca he pegado en mi vida, pero sé defenderme”.

Momento en que el portero reduce al suelo al fanático. Foto: REUTERS

Para sentenciar, expresó: “Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Tenía bronca en mi cuerpo, no es bonito que pase. Espero que esté bien castigado eso si vuelve a pasar en el fútbol”.

La indignación de Sampaoli

El director técnico del Sevilla no quiso guardar silencio y también mostró su preocupación y decepción ante los hechos. En primera instancia, el casildense apuntó a Daniele Orsato, el juez del partido: “Lo golpeó. Son cosas que no entiendo como el árbitro no tomó otras medidas ante una agresión como esa. Si eso se acepta, de acá en adelante pasará cualquier cosa”.

“El episodio del hincha habla a las claras que se deberían haber tomado otras medidas. Este tipo de hechos alimentan la posibilidad de que se repitan. Cualquier persona se hace participe y encima agrediendo a un futbolista” señaló a continuación, mostrando su indignación ante la poca preocupación que se mostró por el hecho en el campo.

Para sentenciar, el ex entrenador de la Roja señaló: “Me parece muy grave lo que pasó hoy. No sé el tipo de sanción que debería haber tomado, porque debería haber sido más severo. Debería haber concluido en ese momento. Demasiada violencia permitida para que continúe un partido”.

En torno al resultado, Sevilla logró avanzar finalmente con un 3-2 en el marcador global, metiéndose así a la ronda de los 16 mejores de la Europa League. El sorteo para dicha instancia ya se realizó, por lo que el rival del conjunto español será el Fenerbahce de Turquía. La ida de este encuentro será el 9 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, casa del equipo de Sampaoli.