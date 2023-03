Tiane Endler brilla en los penales para meter al Lyon en semifinales de la Copa de Francia

Christiane Endler terminó siendo fundamental para permitir que el Olympique de Lyon clasificara a las semifinales de la Copa de Francia. Si bien la portera nacional cometió un error en uno de los goles en el tiempo regular, posteriormente se redimió brillando en la tanda de penales ante el Stade de Reims, en duelo único correspondiente a los cuartos de final.

Luego de la decepción que significó la derrota en el repechaje mundialista con la selección chilena, Endler de inmediato volvió a la actividad con su escuadra. Además, el pasado lunes participó de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, desarrollada en París, donde no pudo revalidad el cetro como la Mejor Arquera (le ganó la inglesa Mary Earps).

Este sábado, fue la portera titular del OL, que comenzó bien el partido porque Dzsenifer Marozsán abrió la cuenta en los 32′. En el segundo tiempo, el panorama se le iba a complicar al equipo de la chilena ya que Rachel Corboz puso el 1-1 en los 53′. Rápidamente el Lyon se puso en ventaja nuevamente con el tanto de Sara Däbritz, en los 56′. Sin embargo, en los 68′, una falla de Tiane Endler le permite a Melchie Dumornay (futbolista haitiana, que enfrentó a Chile en la repesca) igualar 2-2. El marcador no se movió más y se fueron a los penales.

En esta instancia, la capitana de la Roja se lució, atajando tres lanzamientos. Le contuvo los remates a Monique Ngock (el tercero), Kinga Szernik (séptimo) y Jade Rastocle (el último), el que le dio la victoria al Lyon por un marcador de 8-7.

“El segundo gol es mi culpa, pensé que podía quedarme con el balón, la próxima vez lo despejaré. Fue un partido difícil, cometimos muchos errores, pero al final ganamos y nos clasificamos para las semifinales y eso es lo más importante”, declaró Endler tras el juego.

A su vez, la entrenadora Sonia Bompastor añadió: “Entramos en un momento decisivo de nuestra temporada. Los jugadores demostraron que tenían sed de competición y sed de títulos y no se dieron por vencidas. Para mí, esta tanda de penales es un ejercicio que requiere mucha serenidad y concentración, y pudimos demostrar que, a pesar del escenario, también estábamos a la altura de este nivel”.

En efecto, la golera chilena y compañía están vivas en tres competencias paralelas, tanto a nivel local como continental, y con perspectivas positivas. Además de meterse entre las cuatro mejores de la Copa de Francia, son punteras de la liga de Primera División con 40 puntos en 15 partidos, una unidad más que el PSG, su principal rival de cara a la obtención de la corona.

Mientras que, en la arena internacional, ya proyectan el retorno de la Liga de Campeones de Europa. El próximo 22 de marzo abre su eliminatoria de los cuartos de final ante el Chelsea, exclub de Endler.