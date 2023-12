Felipe Melo escoge a exjugador de la U como uno de las más fiesteros que ha conocido en su carrera

Este viernes se desarrollará la gran final del Mundial de Clubes que se disputa en Arabia Saudita. En la previa de este choque, el defensa Felipe Melo se dio algunos minutos para participar de una distendida dinámica que terminó sacando más de alguna frase llamativa.

En diálogo con el programa Libero vs. de TYC Sports, al brasileño le solicitaron indicar quiénes eran los compañeros más fiesteros que tuvo en su carrera.

“Tuve unos cuantos”, señaló de entrada. Entre las primeras opciones destacaron Adriano y Ronaldinho Gaúcho, aunque la gran sorpresa fue la consideración de un delantero nacional.

“El chileno Pinilla. Cuando salía, hablaba y cantaba en portugués. Le decía ‘¿cómo cantas en portugués?’. ‘Yo soy brasileño’, decía”, lanzó.

Cabe señalar que Melo y Pinilla fueron compañeros de equipo durante la temporada 2005-06 en Racing de Santander de España, por lo que tuvieron tiempo para compartir en más de alguna oportunidad.

Dentro del mismo ejercicio, el jugador de Fluminense también se refirió a uno de los cuadros que tiene en su casa en el que se le ve enfrentándose a Lionel Messi en un duelo de selecciones.

“Quiero que mis nietos sepan que jugué contra Messi y le pude ganar el partido”, remarcó el futbolista. “Es el mejor jugador que yo vi jugar, si no hace goles, te hace hacer tres goles, eso hace la diferencia y por eso a la gente le gusta jugar con Messi”, agregó.

También tuvo palabras para aquellos brasileños que apoyan a Messi y a la Albiceleste por sobre la Verdeamarelha. “Messi es un ídolo mundial, es normal que haya brasileños que hinchen por Argentina por él, como debe haber muchos argentinos que hinchan por Neymar. Yo hincho por Brasil, amo a mi país”, afirmó.

A su vez, se refirió a los cuestionamientos que surgieron en contra de Argentina tras coronarse campeones en el Mundial de Qatar 2022. “La gente habla demasiado, no tuvo ayuda de nada. Creo que si Argentina no perdía el primer partido, no ganaba el Mundial. Llevaba mucho tiempo sin perder y llegó como diciendo ‘nosotros no vamos a perder, somos los mejores’, y cuando perdieron el primer partido, se dieron cuenta que tenían que correr, que luchar y eso fue lo que hizo a Argentina campeón. Un poco más de humildad y los pies sobre la tierra. Fueron justos vencedores”, analizó.

Ídolo

Melo también reconoció su idolatría con Juan Sebastián Verón, quien se transformó en uno de los referentes para su carrera. “Para mí, Verón era uno de los mejores jugadores. Era un fenómeno del centro del campo”, reconoció.

“Creo que él no se acuerda, ya era un jugadorazo y estaba a punto de retirarse, pero fue muy importante jugar contra él, jugar contra mi ídolo. Le dije eso apenas arrancó el partido y me respondió: ‘La c... de tu madre, qué ídolo, te voy a romper la cabeza’, jaja. Yo hubiera hecho lo mismo”, rememoró sobre el cruce que los enfrentó.

“Si en la primera pelota alguien me dice: ‘Felipe, eres mi ídolo’, yo le digo: ‘Te voy a romper la cabeza’. Antes del partido, eres mi ídolo. En el partido, eras mi ídolo. Después, termina el partido, vuelves a ser mi ídolo. Me pasó con (Antonio) Cassano cuando yo jugaba en la Juve y él, en la Sampdoria. Le dije que me gustaba mucho como jugaba antes de empezar y en la primera le pegué un patadón. Entonces, riéndose me dice: ‘Menos mal que era tu ídolo, sino...’”, evocó.