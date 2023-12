Alfredo Stöhwing y las presuntas irregularidades en las licencias de jugadores de Colo Colo: “La denuncia es de máxima gravedad”

Justo cuando se estaba desarrollando la reunión de directorio de Blanco y Negro, salió a la luz la investigación que está llevando la Fiscalía de Santa Cruz en contra de 22 jugadores y exjugadores de Colo Colo por presuntas irregularidades en la obtención de licencias de conducir entre 2016 y 2023.

De acuerdo a las informaciones emanadas desde la Sexta Región, el subprefecto Renato Bustamante, jefe de la Bicrim de Santa Cruz, comentó que este jueves se dio cumplimiento “a una orden judicial emanada del Juzgado de Garantía de Santa Cruz que dice relación con la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B respecto de 22 personas”.

“Estas 22 personas corresponden a jugadores profesionales del club Colo Colo, con domicilio laboral en la ciudad de Santiago”, añadió, junto con confirmar que “esta diligencia está ordenada y coordinada con el Ministerio Público de Santa Cruz, que posteriormente dictará las acciones investigativas pertinentes respecto de este caso”.

Sobre las razones para ordenar esta diligencia, expresó que “ante eventuales irregularidades es que el tribunal otorgó esta medida intrusiva, para poder recabar la prueba documental y así analizar esta misma”.

Frente a la situación Alfredo Stöhwing, timonel de la concesionaria, se mostró sorprendido tras enterarse de la situación después de la reunión de directorio de este jueves y no dudo en expresar su preocupación por la situación. “No se alcanzó a conversar, me acabo de enterar, así que no tengo mucha información al respecto. Pedí a la administración un informe sobre eso y por supuesto que la denuncia me parece de la máxima gravedad”, sentenció.

La búsqueda del DT

En la reunión desarrollada en la Casa Alba, el gerente deportivo Daniel Morón presentó los avances relativos a la búsqueda del cuerpo técnico que reemplace al de Gustavo Quinteros. Sin embargo, esa labor está teniendo bastantes complicaciones, pues poco a poco se han ido cayendo los candidatos a la banca de Colo Colo.

Varios candidatos fueron puestos dentro de la lista para el Cacique. Varios de ellos cerraron la puerta a dirigir el club. “Nos informó la gerencia que estuvieron considerados los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero que después de hacer algunas averiguaciones no estaba disponibles por distintas razones. Solo esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta”, contó Alfredo Stöhwing tras la reunión.

“Dentro del análisis se han descartado algunos nombres que no están disponibles. Se está conversando sobre eso y en las próximas semanas o en la subsiguiente, la gerencia deportiva va a presentar al directorio alguna proposición de nombre”, añadió.

En ese sentido, no se mostró optimista para cerrar al nuevo estratega rápidamente. “Dado el problema de las fiestas en que estamos, no veo muy probable que sea antes de fin de año. Nos interesa que esté lo antes posible, pero también no nos interesa apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre. La decisión sobre Gustavo y su cuerpo técnico la tomamos hace muy poco. Después de eso solo fue posible iniciar conversaciones”, explicó.

Finalmente, condenó las amenazas recibidas por Matías Camacho, presidente del Club Social y uno de los directores que votó en contra de la continuidad de Quinteros. “No lo conversamos, pero aprovecho de decir que me parece muy mal las amenazas y los actos de violencia sobre cualquier persona y sobre todo si es un director de Colo Colo”, sentenció.