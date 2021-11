Gutiérrez, tras borrarse de la tanda de penales ante la UC: “Entiendo que mis compañeros y cuerpo técnico puedan estar molestos”

Silbato final en el Ester Roa de Concepción. La Universidad Católica y Ñublense igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario de la Supercopa del fútbol chileno y el campeón deberá definirse mediante los lanzamientos penales. El cuerpo técnico de los Diablos Rojos le hace llegar al juez del encuentro la lista de los jugadores que van a patear en su escuadra. Pero hay algo que llama la atención: entre los cinco primeros, no aparece el nombre de Roberto Gutiérrez.

El Pájaro fue formado en la cantera cruzada y registra cuatro pasos por los precordilleranos en su carrera. Y, luego de que Diego Valencia marcara el gol que le dio la corona a los de la franja y desatara los festejos de su hinchada, surgió un rumor que aseguró que futbolistas del cuadro chillanejo encararon hasta los empujones al atacante por su decisión de no patear, apuntando a su pasado en San Carlos de Apoquindo.

El altercado fue desmentido a través de redes sociales por el oriundo de Curacaví, quien confirmó que fue el quien manifestó su deseo de no participar de la tanda y, pese a que no explicó sus motivos, dijo comprender el enojo por parte de la delegación sureña.

“Ante todo lo que se está hablando hacia mi persona y sobre los supuestos hechos que ocurrieron, quiero decirles que todo es mentira. Nadie me dijo nada por lo menos en mi cara y de frente. La única persona que me preguntó por la situación fue el presidente del club y le hice saber el por qué de mi decisión. Ahora entiendo que compañeros y cuerpo técnico puedan estar molestos, pero no lo comparto. Así como yo también entiendo muchas cosas que han pasado en la interna y no las comparto, ¡y nunca he dicho nada!”, expresó Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

“Lo que han intentado hacer es dejarme de poco profesional en una situación puntual o buscando un responsable al momento, pero les digo que el responsable no soy yo y que mi carrera lo dice todo”, añadió.

El ariete optó por no revelar las causas de su decisión. “Me imagino que quieren saber por qué no pateé el penal, pero no les diré. Lo único que les puedo decir es que he estado en varios clubes en mi carrera y cuando nos ha tocado enfrentar a la Católica, intento hacerlo al 100 por ciento, y dirigentes de varios clubes pueden dar fe de esto”.

Jaime García, entrenador de Ñublense, fue consultado por la situación tras el compromiso. Sin embargo, manifestó no tener conocimiento acerca del episodio. “No sé, tengo que revisar todo. En realidad tengo que esperar que pase, yo no me di cuenta. Eso es parte extrafutbolística. No me doy cuenta y tampoco... no sé, no me di cuenta qué pasó”, dijo el DT.