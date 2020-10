Isla deja a Rueda sin defensa

Ni siquiera los más pesimistas podían augurar un panorama más complicado para el arranque de las Eliminatorias. Mañana es el estreno y cada día que pasa se le van cayendo los soldados a Reinaldo Rueda. Las lesiones están poniendo cuesta arriba el armado del equipo de cara a la visita a Uruguay.

El técnico colombiano está obligado a rearmar el bloque defensivo de la Roja, visiblemente alterado por los descartados. En un panorama ideal, con todos a bordo, la zaga contaría con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, un lateral izquierdo a definir (aún no aflora el reemplazo de Beausejour), más Erick Pulgar como volante central. Hoy no está ninguno. La última baja fue la del Huaso, por el coronavirus.

El lateral del Flamengo era el último jugador que quedaba por integrarse a la delegación en Santiago, no obstante fue desechado porque presentó Covid-19, de manera asintomática. Estaba con el alta médica, lo que incluso le permite jugar en Brasil por el Mengao. Fue uno de los tantos afectados del club carioca cuando fueron a Ecuador. Pese a esto, había optimismo porque jugó los últimos dos partidos del Fla, ante Independiente del Valle (Copa Libertadores) y Athletico Paranaense (Brasileirao). El obstáculo es que en Uruguay, por sus normas sanitarias, no le permiten su ingreso al país. La idea era que entrara a la burbuja en Santiago y se fuera con sus compañeros a Montevideo, opción que finalmente se descartó. Como no puede entrar a territorio oriental, lo que se espera ahora es que pueda estar disponible para el partido ante Colombia del próximo martes.

En la Roja, no convencen los motivos de la no presencia de Isla. “Clínicamente, está de alta de su enfermedad Covid-19. No está contagiante, no tiene problemas físicos”, apuntan desde Juan Pinto Durán, donde esperan que no sea un problema su entrada a Chile en los próximos días. El Ministerio de Salud debe dar la autorización y, según explican desde el búnker de la Roja, se está solicitando que el futbolista dé negativo en un examen PCR. “Se espera la resolución de las autoridades respecto a la posibilidad de su participación en el partido Chile vs. Colombia”, apuntó la Federación en un comunicado oficial sobre Isla.

Como si fuera poco, Guillermo Soto tiene un desgarro miofacial en el bícep femoral derecho. En su lugar fue convocado Yonathan Andía, de La Calera.

¿Cómo rearmar la defensa? Para reemplazar a Isla, la solución parece estar en el puntero del torneo local. José Pedro Fuenzalida, de gran presente en la UC, es sindicado como el reemplazante ideal. El otro lateral derecho es Andía, considerando que Paulo Díaz será uno de los centrales. El zaguero de River Plate tendrá que asumir un rol preponderante. “Uno se transforma cuando llega a la Selección. Todo depende de los compañeros que tengamos al lado y acá tenemos un gran grupo”, afirmó ayer.

En la práctica de ayer, Rei probó una defensa de tres con Paulo Díaz, Sierralta y Roco, sumando a Fuenzalida y Vegas como extremos en el mediocampo. Si bien hoy desde la 9.00 la Selección tiene su última práctica en Santiago, el esquema testeado ayer es similar al que ya ocupó Rueda en la Copa América 2019 ante el combinado charrúa.

Como volante central, en el ensayo de ayer al menos, se apostó por Claudio Baeza, quien pelea esta plaza principalmente con Lorenzo Reyes. Ambos jugadores tienen alta continuidad en México. De ahí para arriba, en tanto, los de siempre dentro de lo que le va quedando de la generación dorada: Aránguiz (acompañando al volante central), Vidal un poco más libre y en ofensiva la dupla Vargas-Alexis.