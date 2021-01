Joe Abrigo: “De contra, con Farfán, somos muy peligrosos”

Joe Abrigo (25) está a 90 minutos de la final de la Copa Sudamericana. Después del 0-0 en la ida, un triunfo o un empate por cualquier marcador, los instalará en la definición. “El primero fue un partido más de conocimiento del rival. Defensa es un equipo dinámico, intenso. Fue complejo para los dos. Hubo dos ocasiones claras en todo el partido. Un error costaba el partido”, resume.

¿Cómo afrontan la revancha ante Defensa y Justicia?

El primero fue un partido más de conocimiento del rival. Sabíamos que se hacían fuertes de visita. Jugamos bien con eso. En Argentina podemos hacer un buen partido. Es un equipo dinámico, intenso. Fue un partido complejo para los dos. Hubo dos ocasiones claras en todo el partido. Fue un partido cerrado, un error costaba el partido. Mantener el cero era muy importante. Esperamos que ellos tomen el protagonismo. Nosotros nos caracterizamos

Están a noventa minutos de una final continental, ¿qué sensaciones recorren a Coquimbo?

En el primer partido sentía mucho nerviosismo. Uno no lo asimila lo que se está jugando. La familia, los hinchas te hablan y te dicen lo importante que es para ellos. Recibí muchos mensajes. Me ilusiono. Queremos ganarla, pero tenemos que ir paso a paso. Es algo importante no solo para el club, sino para el país.

¿Han trabajado de alguna forma para evitar la ansiedad?

Estos días han servido para estar unidos, más que nunca. Para disfrutarlo y cuidarse más, incluso en la alimentación. El profe no deja de hacer mención a la importancia del partido.

Hubo una denuncia de espionaje, ¿qué pasó?

No me di cuenta, la verdad. Después del entrenamiento se dijo algo. Si había alguien, da igual. Venimos a jugar. Es normal que pasen estas cosas. Vamos a salir a jugar. No hay mucho secreto en el fútbol.

¿Qué lecciones sacaron del partido de ida?

Que nos encontramos con un equipo intenso, rápido, que juega al roce. Tienen buen pie, pero tienen sus errores.

¿Por donde le van a entrar?

Eso es más secreto.

¿Van a plantear el partido buscando un gol de visitante que puede ser decisivo o esperarán a Defensa?

Hemos sido un equipo que siempre sale a buscar. Es difícil que nos echemos atrás. Un gol cambia el partido. Pero tenemos que ser cuidadosos. Es difícil entrarnos cuando estamos bien parados

¿Esperan una presión demasiado intensa del equipo de Hernán Crespo?

Va a ser lo mismo que en el partido pasado. Nosotros no vamos a especular nada. Hay mucho en juego. Ya hay que

En el primer partido, tuvieron que dedicarse a resistir, ¿por qué se dio así?

Sabíamos que iba a ser difícil, por su estilo, porque salen jugando, tienen buen pie. Quizás nos echamos un poquito más atrás porque nos fueron poniendo en nuestro campo. Pero de contra, con Far, somos muy peligroso.

¿Qué deben corregir para ser más protagonistas y llevarse el triunfo?

Muchas cosas. Pero hay que ver lo positivo: el orden, el cero. Mejorar el último pase, encarar más en el último tramo. Intentar desequilibrar, ser punzantes.

¿Les afectó haber ejercido la localía en una cancha que no conocían?

Sí. Uno en Coquimbo se hace más fuerte, es nuestra cancha, la conocemos. Es complicada, por las dimensiones. Es más grande que la que ocupamos en Paraguay.

¿Soñaba con llegar a una instancia así cuando firmó en Coquimbo?

La verdad, soñaba con pasar la primera fase, que ya era importante, imagínate qué es llegar a la final. Coquimbo me demuestra mucho cariño. Volví feliz. No me imaginé que estaríamos en esto, pero qué lindo sería coronarlo.

¿Qué cambió para transformarse en un jugador decisivo?

La madurez que fui adquiriendo. El grupo me ha ayudado mucho. Mis compañeros me han ayudado mucho. Eso beneficia a todos. Todos hemos subido el nivel.

¿Cuál es su próximo objetivo?

Acabo de renovar con Coquimbo y estoy feliz con eso. Uno siempre sueña con volver al extranjero, pero mi foco es Coquimbo. Hay que sacar del fondo a Coquimbo. Depende solo de nosotros. Si ganamos los que nos queda, nos quedamos en Primera.