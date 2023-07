La alegría de Nicolás Jarry tras ganar en Wimbledon: “Tengo que seguir con esta mentalidad”

Nicolás Jarry completó su presentación de la primera ronda de Wimbledon frente al italiano Marco Cecchinato. El partido había comenzado a última hora del miércoles, producto de las precipitaciones que obligaron a postergar la jornada. Sin embargo, no pudo terminar por falta de luz, por lo que el duelo se trasladó para este jueves. Ahí el chileno se impuso por 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1 para timbrar su avance en Londres.

Luego del encuentro, la mejor raqueta nacional se sinceró. “Fue un partido donde fui de menos a más y la forma en que terminé me pone muy contento, porque no me venía sintiendo muy bien. La cancha también es diferente a todas las demás, pero terminé bien”, expresó.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el pupilo de Juan Ozón analizó sus virtudes. “Estuve muy concentrado para intentar no ceder ni un momento del partido mi saque o darle oportunidad y hoy día jugué a un muy buen nivel”, detalló.

El próximo rival será el australiano Jason Kubler, quien superó tras cinco arduos sets al francés Ugo Humbert. “Espero seguir mejorando, creo que tengo bastante por mejorar y se viene un enfrentamiento complicado con alguien que le gusta esta superficie, con alguien nuevo. Pero bueno, si es que yo hago lo mío, si hago mi trabajo, tengo oportunidades. Tengo que seguir con esta mentalidad y haciendo lo que mejor hago, que es estar agresivo”, cerró.

¿Cuándo juega Nico?

La seguidilla de partidos reprogramados alteró la planificación inicial en Wimbledon. Así por ejemplo, Nico deberá saltar mañana a la cancha nuevamente para jugar su partido de segunda ronda. Eso sí, la organización todavía no define la cancha ni el horario.

De seguir avanzando, en la tercera ronda podría toparse con Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, en un partido que eventualmente tendrá que jugarse el sábado, por lo que es clave el descanso frente a este panorama.