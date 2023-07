Sólido debut: Nicolás Jarry gana en su estreno en Wimbledon y mira de reojo a Carlos Alcaraz

Por fin Nicolás Jarry (28º ATP) pudo completar su estreno en Wimbledon frente al italiano Marco Cecchinato (89º). Luego de una serie de reprogramaciones por lluvia, el partido había comenzado ayer en el amplio Court 2 del All England Lawn Tennis & Croquet Club y terminó en la estrecha Cancha 5, tras ser suspendido y reprogramado esta vez por falta de luz. En ese momento el marcador indicaba que el chileno había perdido el primer set por 6-4 y se preparaba para servir con una ventaja de 4-1 y dos quiebres a favor en el segundo parcial. Sin embargo, tras el regreso, confirmó su recuperación y terminó imponiéndose por 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1.

La espera de Nico para debutar no solo se prolongó por estos dos días, sino que en realidad se arrastraba hace cuatro años, cuando jugó por última vez en La Catedral. El duelo que comenzó el miércoles también tenía un significado especial, ya que por primera vez en su carrera la mejor raqueta nacional se estrenaba como sembrado en un Grand Slam.

El primer set, eso sí, no dejó las mejores sensaciones para la raqueta más destacada del país, ya que cometió 14 errores no forzados (la mayoría con la derecha) y no estuvo fino con el segundo servicio, con el que apenas ganó un 29% de los puntos. Y eso fue bien aprovechado por el europeo, quien a la primera oportunidad de quiebre que tuvo se quedó con el saque del chileno y el primer set.

Nico sintió el remezón y en el primer juego del segundo set rompió el servicio del italiano para comenzar a controlar poco a poco el partido. También ayudó mucho que recuperara la precisión con su derecha y sus tiros ganadores fluyeran. Con mucha profundidad y determinación para devolver, consiguió inmediatamente otra ruptura, lo que le permitió encarar definitivamente de otra manera el parcial.

Con el correr de los minutos y el ocaso del sol en Londres, disminuyó la luz natural. Ambos jugadores no estaban cómodos (especialmente el italiano) y pidieron la presencia del supervisor, quien terminó suspendiendo el partido por esta situación, cuando el Príncipe se aprestaba a servir 4-1 en el segundo parcial.

Regreso explosivo

En la reanudación, Nico no tuvo problemas para ganar su servicio y mantenerlo posteriormente para quedarse con el parcial por 6-2. Definitivamente salió mucho más concentrado que el día anterior y con la convicción de no dejar pasar las oportunidades.

El tercer capítulo empezó de la mejor manera para el pupilo de Juan Ozón. Una devolución profunda le permitió romper de inmediato y tener la tranquilidad para administrar el devenir del juego.

Con un servicio afinadísimo, prácticamente no pasó zozobras. Una gran cantidad de aces (14), un 87% de puntos con el primer servicio y múltiples tiros ganadores (40) le permitieron dominar sin contrapeso y ganar la manga por 6-4. Un resultado engañoso, ya que pudo incluso cerrarlo antes, pero el italiano salvó varios puntos de quiebre.

Al igual que en los otros dos sets anteriores, Jarry quebró de entrada. Cecchinato, a esas alturas, no encontraba muchas respuestas y solo era cosa de tiempo el desenlace favorable al número uno del país. De hecho, dos nuevos rompimientos en el quinto y séptimo juego terminaron por sentenciar todo y sellar una importante victoria.

El número uno en el camino

En la próxima ronda, el nieto de Jaime Fillol se medirá frente al australiano Jason Kubler (77º), quien superó en un extenso partido al francés Ugo Humbert (39º), por 6-4, 4-6, 6-2, 3-6 y 6-3.

De superar ese partido, Nico podría enfrentarse en la tercera ronda con el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y primer sembrado del torneo.