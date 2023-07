La falta de luz frena la recuperación de Nicolás Jarry en Wimbledon

Nunca es cómoda la incertidumbre. Y menos en Wimbledon. En el caso de Nicolás Jarry (28º ATP), esta se estaba alargando más de lo debido, producto de las precipitaciones que obligaron a cancelar ayer su partido de primera ronda ante el italiano Marco Cecchinato (89º) y que hoy forzaron a reprogramarlo y reubicarlo en la cancha 2 hacia el final de la jornada.

Lo cierto es que la espera del chileno para debutar no solo se prolongó por estos dos días, sino que en realidad se arrastraba hace cuatro años, cuando jugó por última vez en La Catedral. El duelo de este miércoles también tenía un significado especial, ya que por primera vez en su carrera la mejor raqueta nacional se estrenaba como sembrado en un Grand Slam.

El primer set, eso sí, no dejó las mejores sensaciones para la raqueta más destacada del país, ya que cometió 14 errores no forzados (la mayoría con la derecha) y no estuvo fino con el segundo servicio, con el que apenas ganó un 29% de los puntos. Y eso fue bien aprovechado por el europeo, quien a la primera oportunidad de quiebre que tuvo se quedó con el saque del chileno y el primer set.

Nico sintió el remezón y en el primer juego del segundo set rompió el servicio del italiano para comenzar a controlar poco a poco el partido. También ayudó mucho que recuperara la precisión con su derecha y sus tiros ganadores fluyeran. Con mucha profundidad y determinación para devolver, consiguió inmediatamente otra ruptura, lo que le permitió encarar definitivamente de otra manera el parcial.

Con el correr de los minutos y el ocaso del sol en Londres, disminuyó la luz natural. Ambos jugadores no estaban cómodos y pidieron la presencia del supervisor, quien terminó suspendiendo el partido por esta situación, cuando el Príncipe se aprestaba a servir 4-1 en el segundo parcial.

El encuentro fue reprogramado para este jueves en el segundo turno de la Cancha 5 (alrededor de las 7.30, hora de Chile). Mientras que el de Tomás Barrios ante David Goffin, por la segunda ronda, fue reagendado en el court 6 también en el segundo turno, por lo que es altamente probable que jueguen en paralelo.

Gana Tabilo

En tanto, Alejandro Tabilo (145º) continúa con su marcha triunfal en Alemania. Este miércoles avanzó a los cuartos de final del Challenger 75 de Karlsruhe tras conseguir su segunda victoria consecutiva.

En esta ocasión se impuso por un doble 6-1 al local Liam Gavrielides (861º), en un partido donde no tuvo mayores complicaciones ante el tenista de 19 años y firmó su paso a la siguiente ronda, donde se medirá con el suizo Leandro Riedi (166º), quien superó por 6-2 y 7-6 (7) al ruso Pavel Kotov (102°).