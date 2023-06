La dura advertencia de Gustavo Quinteros a la dirigencia de Colo Colo: “Si no traen jugadores ahora, va a ser difícil llegar primero o segundo”

Colo Colo se alista para el duelo de Copa Chile frente a Unión La Calera, este sábado. Y lo hará con un ojo puesto en el encuentro del próximo jueves frente a Deportivo Pereira, en el Monumental. Sin embargo, Gustavo Quinteros anticipa que ante los cementeros no se guardará nada.

“Yo creo que vamos a poner lo mejor que creo que están en estos momentos. A veces utilizamos la Copa Chile para rotar, pero este no va a ser el caso, porque queremos ver los distintos sistemas de juego que estamos entrenando para llegar al partido contra Pereira al cien por cien. Vamos a jugar tratando de pasar de fase, enfrentamos a un equipo que juega bien y tiene buenos jugadores”, expresó el DT.

Asimismo, optó por no revelar si se inclinará por Fernando de Paul o Brayan Cortés para el arco albo en ese pleito: “El día del partido les digo oficialmente a los jugadores quiénes son los que van a jugar y los que van a entrar. No me gustaría decirlo antes a la prensa. Cualquiera de los dos arqueros que juegue a mí me deja tranquilo, tengo dos de los mejores arqueros del país”.

Por otra parte, manifestó su inquietud por la tardanza en los refuerzos. “Los dirigentes ya saben. Se va Rojas y hay que reemplazarlo por un volante ofensivo o un extremo, además de sumar un delantero. En este caso, porque no hemos sumado la cantidad de goles que queríamos. Siempre depende de los dirigentes hacer el esfuerzo para que vengan”, expresó.

Y siguiendo esa línea, Quinteros lanzó una advertencia a los dirigentes. “El Torta Opazo no es un refuerzo. El volante que viene reemplazaría a Rojas. Incorporaríamos un solo cupo, que es el delantero. Para mí clasificar a la siguiente fase no es lo más importante para traer o no un jugador. No tomaría eso en cuenta porque ya competimos seis meses y no nos alcanzó para estar dentro del primer o segundo puesto. Si no traes jugadores ahora que tenemos una ventana para incorporar tres, va a ser difícil llegar primero o segundo”, lanzó.

E insistió: “Es fácil. La decisión la tienen los directores. Yo como entrenador tengo la obligación de trabajar para el club y hacerle saber todo el tiempo a mi gerente deportivo lo que necesitamos. Ahora, las decisiones no las tomo yo, porque si las tomara las decisiones yo sí traería a los tres. Si no lo hacen, va a ser más difícil conseguir los objetivos deportivos”.

El mensaje a Pizarro

El técnico también expresó su satisfacción por el repunte de Damián Pizarro, quien anotó dos goles ante Deportivo Cali. “Esperemos que a partir de ahora esté más tranquilo, que no se sienta presionado. Nosotros nunca lo presionamos, lo apoyamos siempre. Tiene un futuro enorme, no hay que presionarlo con el gol; hay que dejarlo que juegue, que pueda aportar lo mejor para el equipo”, manifestó.

También tuvo palabras Darío Lezcano y Jordhy Thompson. “Lezcano entra 15 o 30 minutos y generalmente convierte. Tenemos que lograr con Lezcano que juegue los 90 minutos. Jordhy tiene gol, mucho desequilibrio individual, puede jugar bien por la derecha, por la izquierda y por el centro, aunque por la derecha lo hace mejor porque engancha y le queda para el perfil”.