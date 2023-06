Yannick Carrasco le da con todo a Courtois tras el conflicto por la capitanía de la selección de Bélgica: “Tienes que demostrar que eres un líder”

La selección de fútbol de Bélgica vive momentos complicados en lo extradeportivo. El detonante de esta crisis se da después de que el arquero Thibaut Courtois abandonara la concentración del conjunto belga a menos de un día del partido contra Estonia en el marco de las clasificatorias para la Eurocopa 2024 al saber que quien llevaría la jineta de capitán sería el delantero Romelu Lukaku y no él.

Tras esta situación el extremo del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, que se quedó con el brazalete una vez que el delantero fue sustituido en el minuto 69, criticó la actitud del portero de su selección.

“Al final, es parte del equipo, es uno de los tres capitanes. Un brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad. Él eligió irse. Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos. Pero uno de los motivos de su marcha también fue el brazalete”, declaró en diálogo con RTBF.

Además en la ocasión explicó que habían tenido una reunión con el seleccionador Dominic Tedesco, pero que no encontraron la oportunidad para hablar.

La principal molestia del portero es que el DT hizo pública esta situación en la conferencia de prensa previa al partido. “Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido ante Austria de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido”, señaló el adiestrador en su momento.

La respuesta de Courtois fue contundente y terminó desmintiendo las palabras a través de un comunicado. “Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del seleccionador en la que ha hecho un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que mantuvimos tras el partido contra Austria”.

“Es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado por ello, pero quiero dejar claro que las apreciaciones del entrenador no se ajustan a la realidad. En esa conversación le pedí, no un beneficio directo, explicaciones y decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que intenté transmitirle. Lamentablemente no conseguí mi propósito”, complementó.

Criticado en Bélgica

La prensa del país también se ha referido a este conflicto. “Buenos días, San Tibú. ¿Cómo desea su Santidad su huevo?”, fue el título de una columna publicada en el diario Het Laatste Nieuws.

Allí señalan que el guardameta es “el mejor portero de todos los tiempos”, aunque exponen que “abandonar la selección y poner contra la pared al seleccionador nacional porque no te dejaban ser capitán contra Austria, es inaceptable” y termina siendo una prueba de un “ego inflado”.