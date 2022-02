La historia del conflicto que enfrenta a Mark González con Pablo Guede

La salida de Pablo Guede del Necaxa no estuvo exenta de polémica. En México, el medio Record, lo acusó de malos tratos con el personal del cuadro del Rayo. “Tenía malos tratos y a sus familiares trabajando”, dice el medio azteca. Sus números al mando del cuadro que tuvo a Jorge Valdivia en sus filas tampoco lo acompañaron: sumó tres triunfos, un empate y siete derrotas; mientras que la presente temporada registró tres caídas en los primeros cuatro encuentros.

La desvinculación del transandino, que alguna vez dirigió Palestino y Colo Colo, en Chile, tuvo rápidas reacciones. Mark González, a quien dirigió durante su paso en el Cacique, en 2017, aprovechó la oportunidad para repasarlo. En su red social de Instagram, el exretirado futbolista lanzó un dardo que fue directo a su ex estratega: “Creo que finalmente el tiempo me dio la razón”, fue el escueto y duro mensaje publicado por González.

La mala relación entre Guede y Mark González se arrastra desde la temporada 2017, en la época en que ambos coincidieron en Colo Colo. Si bien en un principio el técnico tuvo una estrecha relación con el exseleccionado chileno, finalmente una serie de situaciones terminaron generando el quiebre.

Mark, uno que no está acostumbrado a las polémicas, no tuvo para explicar por esos años el conflicto. “El que me llevó a Colo Colo fue él (Guede). Cuando él estaba en Palestino y yo en la Católica, él me llamaba siempre. (Roberto) Bishara le dio mi teléfono y él preguntó por mis servicios. Como estaba en la UC le rechacé la opción de ir a Palestino. Y desde ahí que viene el tema de Guede conmigo”, dijo en una entrevista por esos años. “Cuando él se fue a Colo Colo yo estaba en Brasil todavía. Nos topamos en el matrimonio de ‘Tito’ y él me dice que me quiere llevar a Colo Colo, donde él poco menos que me suplicaba porque quería contar con mis servicios”, explicó.

Luego, ahondó en el conflicto. “Yo busqué mi salida, pero siempre cumpliendo mi contrato. Pero la situación ya era desagradable. De un día para otro ya ni me saludaba. Es mal educado él. Algo futbolístico no fue. Estuve siempre a disposición. Puede ser un tema personal, pero no sé cuál es. Él no es una buena persona, es envidioso, rencoroso y orgulloso. Que dice que lo grupal está sobre lo individual, lo cual es mentira porque vi lo contrario”, lanzó molesto en una entrevista.

A lo que complementó en aquella época. “Si nos podíamos agarrar a combos, nos agarrábamos, pero por respeto al club no pasaba nada. Era muy desagradable el ambiente entre nosotros dos”, expuso el exfutbolista cuando se fue de Colo Colo.

Uno de los motivos que generó el quiebre según cuentan personeros del club durante esa época fue la ausencia de Mark González a un Superclásico, partido al que no pudo asistir por una lesión. No acompañó a sus compañeros en el estadio. Guede sintió falta de compromiso. “Cometí un error al no haber ido al estadio, pero que se agarre de eso para decir que estoy cortado, jamás. Él es un maleducado y un bipolar, no sé que le pasó conmigo”, reconocía el exdelantero.

Guede, por esos años, le salió a responder: “Muchas veces me dicen que soy duro por hacer eso, pero no voy a romper esa línea”. Luego el transandino se cuestionó: “¿por qué salió ahora?, porque lo hizo con agresividad e intentó hacer daño”. “No estoy en la cabeza de esas personas, no sé cuál es el beneficio. Se sentirán más fuertes, más importantes, por ahí quieren la notoriedad que no logran con su trabajo”, cerró.