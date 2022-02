Mark González repasa a Pablo Guede tras su despido en México: “El tiempo me dio la razón”

La salida de Pablo Guede del Necaxa en México ha estado envuelta en un manto de polémicas y graves denuncias. El que fuera DT de Colo Colo y Palestino está acusado de haber realizado malos tratos a funcionarios dentro del club mexicano y de tener a familiares trabajando en el club

Y la polémica que se cierne sobre el entrenador se trasladó a Chile. Esto, porque Mark González, exjugador que coincidió con el técnico en Colo Colo el año 2017, le lanzó duros dardos al estratega. A través de sus redes sociales, quien fuera seleccionado nacional expuso sus aprehensiones con Guede sentenciando con una sola frase la situación actual del DT.

“Creo que finalmente el tiempo me dio la razón”, fue el escueto y duro mensaje publicado por González.

Publicación de Mark González en contra de Pablo Guede.

Pero no ha sido la única ocasión en el que el retirado deportista se haya referido a Guede. En una entrevista de hace unos años en Fox Sports, sostuvo que el técnico no era una buena persona.

“Guede no es una buena persona. Es rencoroso y orgulloso. Lo mío fue una cosa demasiado notoria, fue muy drástico el cambio que tuvo. Al principio era conversar, tirar la talla, me saludaba, todo bien. Y de un día para otro, como si nada. Nos topábamos de frente y no nos podíamos ver “, dijo hace un tiempo a la cadena televisiva.

A lo que complementó en aquella época. “Si nos podíamos agarrar a combos, nos agarrábamos, pero por respeto al club no pasaba nada. Era muy desagradable el ambiente entre nosotros dos”, expuso el exfutbolista cuando se fue de Colo Colo.

Finalmente, dentro de México la situación ha estado latente. El reconocido periodista mexicano Ricardo Suárez, del diario Récord, también hizo uso de sus redes para comentar la polémica que envuelve al argentino.

“La salida de Guede de Necaxa alivia a muchos, incluidos utileros y jardineros por su trato déspota. Hubo tráfico de influencias; imagínese que hasta concentró a su suegro en el club y a su hijo (Axel Guede) lo puso a dirigir los entrenamientos”, sostuvo.