“Sueño con ganar el Super Bowl”: 10 frases destacadas de Sammis Reyes, el primer chileno en jugar en la NFL

Tras una extensa entrevista que Sammis Reyes concedió a El Deportivo, el ala cerrada de los Washington Commanders se refirió a su primera temporada compitiendo en la NFL, además de proyectar su carrera en el fútbol americano. A continuación las mejores frases.

La primera temporada en la NFL

“Fue una temporada súper positiva, llena de aprendizajes y cosas que llevaré conmigo hasta el último día que me vaya de esta tierra… Siento que es un sueño hecho realidad. Creo que es una puerta que abrí, no solo para mi familia, sino que también para todos los chilenos que vienen después de mí y para los latinos. Estoy muy contento con el hecho de ser el primer chileno en la NFL y uno de los pocos latinos ¡Si no nos representamos nosotros, quién lo hará! Es un orgullo y un honor representar a mi país, al que tanto amo, en esta tremenda liga”.

Su mejor actuación en la temporada

“Interesante, porque hay muchos partidos en los que hago muchas cosas que la gente no entiende o que no se da cuenta. Creo que mi partido contra los Carolina Panthers fue el mejor. Hartas jugadas ofensivas en equipos especiales, un par de tackles… Tuve la oportunidad de ser titular, la primera vez en mi carrera, una oportunidad grande para demostrar lo que puedo hacer dentro de la cancha”.

Complicaciones de la fama

“Hay cosas que son complejas. Uno pierde su privacidad, el hecho de poder andar en la calle tranquilo. Pero me lo tomo de la mejor manera, la gente se ha portado muy bien conmigo, no siento ninguna mala energía… No tengo haters, como se dice acá. Lo paso bien, disfruto el momento y trato también de que la gente sienta cercanía. No me creo un rockstar, no me creo nada. Solamente quiero dejar un mensaje positivo en el mundo y sobre todo en mi país, para cambiar la mentalidad, no solo deportiva”.

Lo que le falta para ser una mega estrella

“Tiempo, solo tiempo. Voy a mostrar todo lo que tengo, pero necesito más tiempo en la liga”.

La rudeza del camarín

“Conmigo han sido excelentes. Me llevo súper bien con todos. Recuerdo que, al principio cuando llegué al equipo, me testearon un par de veces, me probaron para ver de qué estaba hecho. Pero les demostré que conmigo no se juega tampoco. Su agarrada a combos y quedamos listos… (ríe)”.

“Pero conmigo se han portado excelente. La NFL es un deporte agresivo, de mucha adrenalina, testosterona, donde no puedes dejar que nadie te pase por encima. No puedes dejar que alguien en el camarín abuse de ti física o mentalmente. Tampoco dentro de la cancha. Porque de lo contrario eres conocido como un jugador soft, un jugador débil. Esa es la peor crítica que te pueden hacer en el fútbol americano. Tienes que ser una persona dura, que tus compañeros sepan que, si van a la guerra, tú estarás a su lado con ellos”.

La relación con el coach Ron Rivera

“Es un coach tremendo. Es una persona que realmente admiro. Me gusta jugar para él, creo en él, confío en él… Yo tenía agendadas visitas a varios equipos. Cuando entré a la oficina del coach, en mi primera visita, me dijo: ‘Tú no sales de acá, te vas a quedar acá, te queremos y haremos todo lo posible por que te quedes’. Ahí salió mi contrato por tres años, como agente libre. Una opción excelente que no dejé pasar y firmé a ojos cerrados”.

El cariño de los hinchas de Washington

“Hay de todo. Conmigo se han portado muy bien, no puedo decir nada negativo. Me paran en la calle para sacarse fotos, para desearme buena suerte, tirarme buena energía para la temporada que viene. Solo tengo mucho cariño para los fans, que son quienes hacen que todo esto pueda seguir funcionando”.

El ambiente en Los Angeles por el Super Bowl

“Está tremendo. Tuvimos la chance de viajar con nuestro equipo de trabajo. La NFL nos trajo para expandir el juego, para hablar de lo que significa el fútbol americano para la gente de habla hispana. Es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. El show de mediotiempo, por ejemplo, es un evento histórico, todas las marcas quieren estar. No sé, el rapero Fifty Cent se está quedando al lado de mi habitación, me lo topé en el ascensor, conversamos un rato… Acá está la gente más conocida del mundo. Emocionado por la oportunidad de estar acá y ver la calidad de jugadores que competirán”.

Jugar un Super Bowl

“Sueño con ganarlo, con hacer un touchdown, con ganar muchas yardas. Si uno no aspira a hacer cosas, nunca va a lograrlo. Es algo que siempre les digo a mis cercanos. Es trabajo, es tiempo, es reventarse la cabeza y la espalda entrenando”.

El plazo para lograrlo

“Creo que la temporada que viene cambiará un poco el destino para mí. Haré todo lo posible para llegar de la mejor manera para demostrarle a la gerencia, al entrenador y a todos quienes toman las decisiones; que yo soy el hombre, que puedo estar en la cancha, que puedo contribuir aun más. A mí me encanta estar en equipos especiales, estar en todas las jugadas. Pero quiero jugar mucho más como ala cerrada. Quiero ganar, no hay complacencia, un deportista no puede ser feliz con solo llegar a una liga, tiene que crecer más”.