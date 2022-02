La dramática lucha del para surf por subsistir: “Nos dijeron que no habrá presupuesto para este año”

El movimiento paralímpico en Chile cada vez tiene más actores. Sin embargo, los recursos siguen siendo eso caso y eso los evidencian las disciplinas y también las nuevas disciplinas. Una de ellas es el para surf, una modalidad que en su incipiente ha ido cosechando interesantes éxitos. No obstante, su progreso choca con la difícil realidad económica.

Patricia Albornoz, presidenta de la Federación de Surf de Chile, lamenta esta situación. “Nos reunimos con el Comité Paralímpico y nos comunicaron que el IND no nos va a pasar presupuesto, pese a que en el futuro el parasurf será del ciclo paralímpico y pese al gran desempeño que tuvimos en el Mundial de California. Queremos transparentar esta situación, porque nos cierra la puerta. Lo miramos como una discriminación hacia el parasurf”, sostiene.

En ese sentido, la dirigenta compara la situación con la del año pasado. “Como federación, tuvimos recursos del IND y de Copachi, para pagar a un head coach. Contamos con recursos para competencias nacionales y para mandar a los seleccionados nacionales al Mundial de California, donde fuimos octavos y nos destacamos”, complementa.

“Necesitamos tener un head coach y tener un circuito nacional. Sin embargo, nos dijeron que no hay presupuesto, y es lamentable porque no sabemos qué respuesta les vamos a dar a nuestros competidores. Esto va a repercutir seguramente en los resultados”, añade.

En el Comité Paralímpico, confirman la situación. Agustín Melisenda, gerente general de la entidad y uno de los personeros que se reunió el viernes con Albornoz, explica las razones por las que no habrá apoyo estatal. “Tuvimos un zoom con la gente del parasurf y ellos querían saber si había recursos. No me gusta hablar de cantidad, por los distintos cambios de la pandemia, pero sí les dije que está asegurado el próximo Mundial para seis deportistas y dos técnicos”, señala.

En ese contexto, el exsecretario de Plan Paralímpico, comenta las razones que los llevaron a priorizar. “A pesar del éxito de Tokio, recibimos los mismos 1.800 millones de pesos que ejecutamos el año pasado. Además, el para surf no está en Santiago 2023 ni tampoco en París, por lo que a la hora de destinar estos fondos tenemos que darles prioridad a disciplinas que sí son parte de este ciclo. Sin embargo, a ellos les ofrecimos que mandaran una propuesta, porque nosotros queremos levantar recursos a través de las intendencias, gobernaciones y otros actores. No puede ser que dependamos solo del Ministerio”, dice.

También explica que la mayoría de los deportes no cuentan con un head coach. “Es un gran dolor de casi todo el movimiento paralímpico”, sostiene, junto con agregar que la próxima semana contemplan un encuentro con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y otro con Alexandra Benado, la futura ministra del Deporte.