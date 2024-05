Sammis Reyes vuelve a la NFL: los Minnesota Vikings fichan al chileno

Sammis Reyes vuelve a poner el nombre de Chile dentro de la NFL, la liga de fútbol americano más importante del planeta. Tras unos días de pruebas y negociaciones, el nacional cerró su fichaje con los Minnesota Vikings para formar parte del equipo esta temporada que se avecina.

La confirmación de este acuerdo viene a cerrar un periodo de varios meses en que el oriundo de Maipú trabajó para volver a la NFL, luego de haberse retirado en agosto de 2023 debido a una conmoción cerebral que sufrió cuando entrenaba con los Jacksonville Jaguars, su último equipo en la liga estadounidense.

De hecho, El Deportivo había adelantado hace una semana que Reyes iba a viajar a Mineápolis a un campamento para que los Vikings pudieran verlo de cerca. Tanto los exámenes médicos como las negociaciones contractuales se llevaron a cabo sin problemas y la franquicia de la Conferencia Nacional apostó por el chileno de cara a la temporada 2024/2025.

Esta será la cuarta experiencia del Ala Cerrada en la NFL tras su llegada a la liga gracias al Programa Internacional. Su primera escuadra fueron los Washington Commanders, para luego tener pasos por los Chicago Bears y Jacksonville Jaguars. De todas estos equipos, en el único que logró disputar encuentros oficiales fue con los de la capital, donde formó parte del equipo de jugadas especiales durante casi toda la temporada regular.

Con Chicago estuvo lesionado casi todo el curso y con los de Florida no alcanzó a debutar, ya que su lesión se produjo justo antes del comienzo de los juegos de pretemporada. En un momento su retiro parecía algo definitorio, pero tras unos meses recapacitó en su determinación. Eso lo explicó en una entrevista con La Tercera hace unas semanas: “Decido volver porque me faltaba algo por hacer. Trabajé tanto por algo, tan duro, que la lesión que tuve quedó fuera de mi control y ahora que sanó, estoy listo para retornar. Entonces, tomé la decisión de regresar pues amo jugar fútbol americano, amo esta vida de intentar hacer algo grande y esas cosas son las cosas que me mueven”, señaló en su momento.