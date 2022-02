Hernán Galíndez es crítico en la victoria: “Hay que mejorar la forma. No podemos sufrir hasta el último minuto”

Hernán Galíndez fue figura en el ajustado triunfo de la U por 2 a 1 ante Antofagasta. El guardameta laico tapó un penal y tuvo al menos tres intervenciones más que salvaron a los azules.

En ese sentido, el guardameta destacó la victoria azul ante los Pumas pero criticó que el equipo no pudiera hacerse con el control del juego una vez que los antofagastinos quedaron con uno menos.

“No fue el partido que teníamos que hacer. Hay que ser autocríticos. Perdimos la pelota por varios segundos del primer tiempo. Teniendo un hombre de más muchas veces no se notó en el partido y eso hay que corregirlo. Pero siempre que se gane es más fácil para mejorar”, partió diciendo el ecuatoriano.

Sobre la posesión, Galíndez fue claro en que es un aspecto que se debe mejorar si no quieren sufrir en los partidos. “Eso hay que verlo dentro de la cancha. Tampoco lo entendí mucho. Por supuesto que yo soy el iniciador del juego. Hay cosas que mejorar. Creo que se jugó mejor que en el partido anterior, pero sin dudas hay cosas que mejorar”, sostuvo.

En relación a su actuación y el penal tapado, el arquero especificó que fue algo que se trabajó previamente con el preparador de arqueros.

“Son cosas que, si salen bien dicen que lo hizo el arquero pero que, si salen mal, se dice que para qué lo hace. Son cosas psicológicas que trabajo y que trato de poner en práctica. Hoy salió bien uno y otro no. Se puede mejorar. Y el entrenador de arquemos me había pasado la información de cómo pateaban ellos. Pero como te digo, hay cosas que salieron bien y otras mal, pero sin duda es un orgullo ser parte de este grupo, ganar dos partidos consecutivos y seguir arriba”, dijo.

Finalmente, se mostró autocrítico sobre la forma en que se ganó y que el equipo no puede padecer hasta el último minuto. “Una cosa no quita la otra. Estoy contento por los seis puntos, pero sí hay que mejorar la forma. No podemos sufrir hasta el último minuto. Mientras se gana es más fácil corregir”.