La pragmática U de Escobar lo gana con el último aliento

En la soledad de Santa Laura, Universidad de Chile apeló al pragmatismo. La idea estuvo a un paso de fracasar. Pero en el último minuto, así como ante La Calera para mantener la categoría el año pasado, logró encontrar una victoria que se le estaba esfumando entre los dedos. Un agónico 2-1 sobre Antofagasta le entrega un arranque impecable a Santiago Escobar. No obstante, hay mucho por mejorar (sobre todo atrás).

El retorno del club laico a ser local en Santiago justo coincidió con un inicio alentador en el campeonato, goleando a los cementeros. El panorama era completamente distinto en su rival, que ha tenido problemas para contar con el Calvo y Bascuñán, y arribó a la capital con dificultades por el paro de los camioneros en el norte.

A esta U. de Chile versión 2022 no le incomoda ceder el protagonismo. Si tiene que esperar y dejar que el rival tenga el dominio de la pelota, lo hace. Y no hay nada de malo en eso, si es que está dentro del plan y se realiza con pulcritud, teniendo en cuenta la eficacia del ataque universitario con los cuatro que tiene arriba.

Los Pumas no especularon en el recinto de Independencia. Apelaron al buen pie de su equipo. Sin embargo, una falla en su zaga le permitió a la U abrir la cuenta tempranamente. Desde un centro de Andía nació el 1-0 de Junior Fernandes, pasados apenas ocho minutos. La defensa del CDA no sacó el balón y el ex Alanyaspor define con clase, abriendo el pie derecho para colocar el remate lejos de la volada del Nacho González.

Cuando el duelo estuvo once contra once en el primer tiempo, tras la apertura del marcador, la escuadra del venezolano Tolisano se posicionaba arriba, mientras que los azules aguardaban en su campo para salir explosivamente con espacio. Lo que ayudaba a la U era el buen rendimiento de Hernán Galíndez. El seleccionado ecuatoriano tuvo un par de atajadas destacadas (ante intentos de Hurtado y Cordero, respectivamente), evitando la igualdad de los nortinos. Terminaría siendo la figura de la noche.

El encuentro sufre un punto de quiebre en los 44′, con la expulsión de Leandro Vega. Con la asistencia del VAR, el juez Matías Quila le muestra la roja al defensa debido a una fuerte entrada en el tobillo izquierdo de Poblete.

El pragmatismo del plantel de Escobar hizo que la U jugara con fuego, porque la ventaja era demasiado exigua, pese a tener un jugador más en el campo (lo que no se notó). En el segundo lapso, el cuadro azul estuvo inconexo en ofensiva. No logró neutralizar las intenciones en ataque de Antofagasta. No por nada la figura de los locales fue su arquero, quien le atajó un penal a Manuel López, a 10′ del epílogo.

El partido estaba terminado y hay otro penal para la visita, que ahora cobraría Jason Flores y anotaría el empate. La U le regaló esa chance a los Pumas. Pero el final entregó otra emoción. Ronnie Fernández, uno que a punta de esfuerzo y dedicación se ha ganado a la hinchada, le dio la victoria a los azules en el cuarto minuto de tiempo añadido. Si hay algo que destacar del plantel de Escobar es que partidos como éste antes lo perdían, y quizás lo empatan con mucha suerte. Pero ahora logran ganar, y eso da fortaleza de cara al futuro.

Universidad de Chile no ganaba sus dos primeros partidos de un torneo local desde el Transición 2017. Pese a aparecer en la tabla de posiciones en la parte alta, si la U quiere luchar por algo importante, requiere ser más eficaz atrás. La misma eficacia que tiene adelante.D

Ficha del partido

U. de Chile 2: H. Galíndez; Y. Andía (72′, S. Contreras), J. M. Carrasco, I. Tapia, M. Morales; F. Seymour (82′, C. Moya), I. Poblete; C. Palacios (82′, L. Assadi), J. Vargas (65′, P. Aránguiz), J. Fernandes; y R. Fernández. DT: S. Escobar.

Antofagasta 1: I. González; B. Nieto, A. Robles, L. Vega, J. Cornejo; D, Orellana (72′, J. Flores), F. Bravo, S. Cordero; A. Uribe (62′, G. Tello), M. López y B. Hurtado (72′, M. Collao). DT: J. Tolisano.

Goles: 1-0, 8′, Fernandes, tiro colocado tras falla en la zaga rival; 1-1, 90′+2′, Flores, de penal; 2-1, 90′+4′, Fernández, conecta un centro bajo de Junior.

Árbitro: M. Quila. Amonestó a Galíndez, Carrasco (U); Bravo, Orellana en la banca (A). En los 44′, expulsó a Vega (A) por falta violenta y a Rojas en la banca.

Estadio Santa Laura. Sin público.

Incidencia: 80′, Galíndez ataja penal a López.

En cursiva, jugadores juveniles.