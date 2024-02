“No se ve el estadio de la U”: la broma del vuelo de Arturo Vidal en helicóptero en su presentación en Colo Colo

Colo Colo dio a conocer todos los detalles de la extravagante y apoteósica presentación de Arturo Vidal en el estadio Monumental, que contó con una llegada en helicóptero y un paseo a caballo vestido como rey. El club publicó un registro audiovisual en Youtube, donde se aprecia la previa de la llegada del Rey al recinto de Macul.

La travesía arrancó a las 18.50 horas. Vidal llegó vestido con la indumentaria alba al Aeródromo Chicureo e inició su viaje. Primero recibió las instrucciones de vuelo, para después sacarse fotos y firmar algunas camisetas para los pilotos.

El mediocampista seguía atentamente la transmisión oficial, mientras cerca de 35 mil fanáticos disfrutaban de los shows musicales previos y aguardaban por su llegaba. El oriundo de San Joaquín ya sentía a los hinchas y se veía notoriamente emocionado, algo que se profundizaría avanzando la jornada.

Entrevista en altura

Mientras se concretaba el viaje, en pleno cielo de Santiago y minutos antes de su presentación, Vidal fue entrevistado para las redes sociales del conjunto albo. “Voy como un niño. Estoy muy nervioso, con cosas en el estómago, viendo que está lleno, que me están esperando es algo soñado. Desde ayer que no duermo bien, pero agradecido de la gene y Dios por tanto cariño”, comentó el Rey.

Vidal valoró la situación e incluso aseguró que aún no asimilaba lo que estaba ocurriendo: “Va a llegar el momento en que me dé cuenta de todas estas cosas. Ahora mismo voy a llegar, siempre estoy acá en Chile, he estado mucho tiempo. Vengo a la Selección, el cariño es diferente, pero esto es algo que nunca esperé”, indicó.

“En este momento no me doy cuenta. Es un sueño que tanta gente quiera que vuelva y volví. Que me reciban así, no sé si en otros países a los jugadores les han hecho lo mismo, pero creo que es algo histórico y que va a quedar en la memoria por muchos años”, señaló.

El volante se mantuvo en constante conversación con los pilotos. Ahí, de ambas partes, surgieron las preguntas de rigor. Una de ellas, por ejemplo, fue sobre dónde se encontraba el estadio Monumental, el que fue señalado a la distancia.

Ahí, al instante, surgió una particular broma de uno de los aviadores, que no tardaron en acordarse del máximo archirrival del Cacique: la U. “El estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba”, le contestaron al Rey, sacándole una sonrisa. “No, ese no se ve. No hay”, respondió Vidal, que también mandó un mensaje para aclarar que él no había iniciado la carga para el conjunto laico: “Ese no fui yo, ah”, sentenció.