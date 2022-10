La resignación de Nicolás Núñez, técnico de Magallanes: "Ascender hoy no dependía de nosotros"

La Primera B deberá esperar para tener a su campeón. Es que cuando todo parecía que, a una fecha del final del certamen, Magallanes concretaría su anhelado retorno a la serie de honor del balompié chileno tras imponerse por 2-0 a Rangers en el Estadio Municipal de San Bernardo con doblete de Fernando Piñero (8′ y 54′), Cobreloa -único equipo que puede amagar el ascenso directo de la Academia- logró reponerse de la desventaja frente a Fernández Vial en Concepción (caía 1-2 hasta el minuto 90) y en los descuentos dio vuelta el partido para lograr una victoria de 3-2, alargando la definición por una semana.

Consultado al respecto, el goleador de la jornada -Fernando Piñero- señaló haber quedado “contento por el triunfo del equipo que lo hizo de manera excepcional. Hicimos un trabajo a la perfección. Eso se vio en el resultado y lo pudimos terminar de buena manera”, declaró a la señal de TNT Sports una vez culminado el compromiso frente al elenco talquino.

Sobre la posibilidad de haber abrochado el ascenso hoy, objetivo que estuvo a sólo minutos de lograrse, el defensa argentino dijo que “sabíamos que hoy no dependía de nosotros. Si Cobreloa ganaba, íbamos a tener que ir al último partido. Ahora a pensar en Recoleta, preparar la semana de la mejor manera y afrontar el partido como hoy, porque así tenemos muchas chances de sacarlo adelante”, indicó.

Por su parte, el entrenador de Magallanes -Nicolás Nuñez- recalcó que “lo importante es que lo que dependía de nosotros, lo hicimos. El equipo jugó bien, dominó el juego, nos creamos ocasiones, aunque no fuimos lo certeros que habíamos sido en partidos anteriores. Pero a través de balones detenidos pudimos marcar esa diferencia”, señaló el estratega.

Al igual que Piñero, Núñez indicó que “el equipo está contento. Hicimos un gran partido y en eso pusimos las energías. Hay cosas que no dependen de nosotros y que no podemos controlar, entonces no hay necesidad de pensar en eso”, concluyó.

Finalmente, el técnico carabelero destacó el trabajo de sus dirigidos: “Fue notable el esfuerzo de los muchachos y también el esfuerzo del equipo que trabaja para recuperar. Ahora toca descansar y preparar ese partido que va a estar durísimo, porque es el último, porque enfrentamos a Recoleta, un equipo que lo ha hecho muy bien, con un técnico muy capaz como Felipe (Núñez), que también lo ha hecho muy bien y le saca rendimiento. Va a ser muy lindo el desafío y nos prepararemos para eso”, cerró Núñez.

Con este resultado, Magallanes (69 puntos) y Cobreloa (67 unidades) postergaron la definición del campeón de Primera B -único que asciende de manera directa a la serie de honor- para la última fecha del certamen, la cual jugarán el próximo martes 1 de noviembre, jornada en la que el conjunto capitalino deberá visitar a Deportes Recoleta mientras que los de Calama serán anfitriones ante Santiago Morning. Ambos duelos se disputarán en simultáneo a las 17:30 horas.