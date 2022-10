La U apura a la ANFP para conocer el estadio en el que jugará con la UC bajo la amenaza de pedir los puntos

En Universidad de Chile están molestos. A menos de 48 horas del duelo en el que se jugarán los 86′ restantes del partido frente a Universidad Católica, por la Copa Chile, que fue suspendido por las bombas de estruendo que cayeron cerca de Martín Parra, en el equipo que entrena en La Cisterna aún no conocen el reducto deportivo que albergará el encuentro. El encuentro está programado para este jueves a las 19 horas.

Durante esta mañana, la delegación presidencial de la Sexta Región avisó que el estadio El Teniente no estaba disponible en memoria del hincha de O’Higgins que falleció baleado tras el duelo ante Unión Española. Fabio López, el funcionario de gobierno, hizo el anuncio: “La semana anterior ya habíamos manifestado nuestra disposición de que el partido se jugara . Hoy dado lo sucedido y por respeto a la familia de Cristian Padilla hemos manifestado nuestra disposición que no se juegue esta semana y poder ofrecer una reprogramación para las próximas semanas si es que la ANFP así lo decide”. El Bicentenario de La Florida y el Santa Laura de Independencia se sumaron como opción, pese a que en las últimas horas han perdido fuerza por su disponibilidad.

Frente a tal escenario, los azules envían un oficio a la Federación de Fútbol para dejar en claro su preocupación. En el primer punto, los laicos exigen información respecto al escenario en el que se disputará el duelo. Advierten que el duelo se jugará en casi 48 horas, y que el no saber dónde se realizará el encuentro afecta los ciclos deportivos y la planificación de Sebastián Miranda, el entrenador azul.

En Azul Azul acusan que se han incumplido una serie de artículos de las bases del torneo. Por ejemplo, el 19°, que obliga al directorio de la Federación a designar un estadio distinto de los registrados para que se realice el duelo, en caso que a cinco días del cotejo el club local no haya definido el escenario.

Frente a tal falta, en la U apuran a la Federación y, en caso de no dar una respuesta, se aplique el artículo 23° de las bases del torneo: “La obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local. En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición el estadio designado al efecto, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3 x0″.

Durante las últimas horas, la ANFP y Estadio Seguro está trabajando en revertir la decisión de El Teniente de Rancagua. La idea es que se logre jugar en la Sexta Región, pese a la negativa del delegado presidencial.