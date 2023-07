Las Rojas sufren una abultada goleada ante Brasil en el debut de Luis Mena

Era un encuentro especial. La particularidad del duelo pasaba por el estreno de Luis Mena como el nuevo entrenador de la selección chilena femenina. El combinado nacional, que se prepara para Santiago 2023, tenía un complejo desafío, pues se enfrentaban ante Brasil. No obstante, el exdefensor de Colo Colo inició su camino junto a las Rojas con una abultada derrota por 4-0.

Enfrentar a la Canarinha, en cualquier categoría, siempre es complicado. Ahora, medirse de visita (en este caso en el Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia), magnifica esta condición aún más. En ese sentido, Chile sufrió ante la máxima potencia de Sudamérica y una de las más importantes del mundo.

Por algunos pasajes del encuentro, las Rojas lograron construir juego. Se logró plasmar, de cierta forma, el trabajo de elaboración que existe. Hubo conexiones interesantes, sin embargo, no es suficiente para enfrentar una selección que se encuentra algunos escalones por encima tanto en lo físico, como en lo técnico y lo táctico.

Ante Brasil, los errores se pagan caro. El Scratch, si bien era superior, solo necesitó aprovechar de las desconcentraciones para reflejar su supremacía en el marcador. Así llegaron las dos primeras anotaciones tras el asedio local.

El primer tanto llegó a solo cinco minutos de iniciado el partido. Nycole encaró por la banda derecha y enganchó hacia dentro. Centró al área y Gabi Nunes se impuso en altura. La atacante del Madrid CFF y compañera de Karen Araya marcó el primero con un ajustado remate de cabeza. Esto no se quedaría así, pues llegaría el segundo bajo la misma fórmula. Antonia arremetió por derecha y habilitó a Duda Sampaio (29′), que se hizo fuerte en el aire.

Antes de la segunda anotación brasilera, las Rojas tuvieron su opción más clara en un tiro de Araya que se estrelló en el palo. La volante se adueñó de un tiro libre en la zona izquierda del ataque y estuvo a solo centímetros del descuento.

Luis Mena. Foto: @LaRoja / Twitter.

Goleada

El asedio fue constante. Chile sufrió con los balones parados y jugadas aéreas. Por otra parte, las transiciones rápidas de las veloces atacantes brasileñas también complicaron a la zaga nacional. En el 35′ llegó un nuevo descuento de las locales gracias a Luana. La zaga logró despejar un tiro libre peligroso, sin embargo, Luana capturó el rebote en la medialuna. La volante controló y sacó un ajustado remate de borde interno. El disparo se ubicó en el ángulo superior izquierdo de Antonia Canales, que nada pudo hacer. Ya era goleada.

Chile no pudo hacer nada ante la superioridad del Scratch. Tal como en la primera mitad, Brasil marcó a solo cinco minutos del pitazo inicial del complemento. Tamires sacó un centro cruzado y Geyse desvió el esférico con un sutil toque, estirando la abultada diferencia. El resultado, incluso, pudo ser más marcado. La Canarinha se adueñó del balón en su totalidad y tuvo algunas llegadas para volver a anotar. No obstante, no estuvieron finas en la definición.

En el 74′ ingresó en el terreno Marta, la máxima referente del fútbol sudamericano y la jugadora con más balones de oro en la historia, con seis. La volante recibió la jineta de capitana y los aplausos de la parcialidad, que estuvo pidiendo su ingreso durante todo el partido. Se desató la algarabía en el estadio ubicado en la capital brasileña.

El apronte de las Rojas, que se preparan para los Juegos Panamericanos, terminó con una abultada derrota. En tanto, el elenco dirigido por la sueca Pia Sundhage obtuvo un valioso triunfo en la previa del Mundial Femenino que se realizará en Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año.