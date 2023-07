Ante Brasil y sin Endler: arranca la era de Luis Mena en la Roja femenina

Este domingo, la selección chilena femenina vuelve a la cancha. Si bien se trata de un partido amistoso, será un juego particular porque marca el estreno de Luis Mena como el entrenador de la Roja. El ex DT de Colo Colo, que fue el campeón del torneo de Primera División 2022 con las albas, asume el desafío de iniciar una nueva era en el combinado nacional, tras la larga estadía de José Letelier, que concluyó luego de la caída en el repechaje mundialista ante Haití, en febrero pasado. En el mediano plazo, el objetivo dice relación con los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

A las 9.30 horas, la Roja femenina enfrenta nada menos que a Brasil, la principal potencia sudamericana en la categoría, en Brasilia. A diferencia del elenco nacional, la Canarinha sí se está preparando para la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda, que comienza el próximo 20 de julio. Las brasileñas, que son dirigidas por la sueca Pia Sundhage, están en el grupo F junto a Francia, Jamaica y Panamá.

Una de las ausencias importantes en el equipo chileno es la de Christiane Endler. Según anticipó El Deportivo, la capitana y máxima referente fue liberada por el cuerpo técnico tras su extenuante temporada en el Olympique de Lyon. Quien sí está en la convocatoria es la otra arquera chilena que juega en Europa: Antonia Canales (del Real Oviedo de España).

De las históricas de la Roja femenina que está en la nómina de Mena es Karen Araya. La volante del Madrid CFF manifestó en la previa que “ha sido distinto, hay muchas niñas nuevas, pero estamos muy motivadas. Queremos llevar este proceso a nuevos triunfos”. “Quiero seguir trabajando fuerte para mantenerme en un buen momento tanto en mi club como acá en la Roja”, agregó.

En entrevista con este medio, quien fuera multicampeón con Colo Colo anticipó lo que aspira en su arribo a la banca nacional: “Estando en una Selección siempre los resultados van a ser importantes y siempre va a haber exigencia. No se permite no competir. Nosotros lo dijimos en algún momento y fue una de las conversaciones que tuvimos acá: si queremos hacer un recambio, los resultados no van a venir de un día para otro”.

Si nos remitimos al ranking FIFA femenino, Brasil aparece como la octava mejor selección del mundo, y primera de la Conmebol. Mientras que Chile está 41° en el escalafón mundial, cuarta dentro del continente.