Amaral, histórico de Vasco: “Medel es un león, ayudará mucho al equipo a salir de esta crisis”

Alexandre da Silva, más conocido como Amaral, es una verdadera leyenda en el fútbol brasileño. Tiene cuatro títulos del Brasileirao, con tres equipos diferentes: Palmeiras (1993 y ‘94), Corinthians (’98) y Vasco da Gama (2000). Con es último club, incluso, consiguió la Copa Mercosur de 2000 y la Taça Guanabara de 2000. Un exjugador que conoce la interna y las motivaciones del segundo equipo más popular de Río de Janeiro, después de Flamengo. “Gary Medel es un refuerzo estrella para este Vasco”, dice el ex mediocampista, quien también tuvo un fugaz paso por la televisión brasileño y que hoy dirige una escuela de fútbol en Estados Unidos. Desde el país del norte aprueba al ciento por ciento la llegada del Pitubull, “un jugador con mucha experiencia”, dice. A la vez que desestima su edad o su estatura como desventajas en “una de las mejores ligas del mundo”.

¿Qué opina de la llegada de Gary Medel a Vasco da Gama?

Sinceramente, yo creo que es un refuerzo estrella par Vasco. Pudimos verlo acá en la Copa del Mundo de 2014, contra Brasil, cuando hizo una gran actuación. Es un verdadero líder dentro del campo de juego, ya lo hemos visto tantas veces en la selección chilena. Es un jugador muy fuerte en la marcación, en actitud y juego. Yo lo veo como un león dentro de la cancha. Es un futbolista que contagia energía a sus compañeros. Ayudará mucho a Vasco a salir de su crisis.

¿Cree que puede ser un aporte en un equipo con tantos problemas, como esta versión del Gigante da Colina?

Yo creo que el chileno y la llegada de Maicon (exdefensor de Santos) ayudarán mucho al pobre momento que está viviendo el equipo en el campeonato local. Si juega con el mismo comportamiento y la potencia que lo hace en su selección nacional, no tengo dudas que debiera triunfar. Es un jugador luchador, muy generoso y no creo que tenga problemas para ganarse al torcedor de Vasco. Leí por ahí que es el futbolista que tiene más partidos con su equipo nacional. Bueno, eso explica muchas cosas.

¿En qué posición del campo de juego, lo ve mejor en este equipo?

Bueno, es un futbolista que tiene muchos recursos. Yo lo he visto como primer o segundo central y lo hace bastante bien. También puede mostrarse como volante y también rinde en otras posiciones en la mitad de la cancha y la defensa. Yo creo que dará muchas alternativas tácticas al cuerpo técnico, lo que garantiza que será un gran refuerzo.

¿Cree que su estatura (1,71 m.) puede ser un problema en Brasil para jugar como zaguero central, frente a delanteros tan altos?

Es cierto que es un jugador bajo en altura, al menos para el medio. Sin embargo, son otras sus mejores virtudes. Tiene una excelente colocación, maneja bien los tiempos y tiene un gran rechazo; condiciones esenciales para un puesto en la defensa. Puede jugar en la sombra, como líbero, por ejemplo, en una línea de tres defensas centrales. Entrega bien la pelota, no se complica, tiene un buen tiempo de bola, como decimos en Brasil. También puede jugar como primer o segundo mediocampista. Yo pienso que será un gran refuerzo, no tengo duda.

El chileno es un jugador que pronto cumplirá los 36 años ¿Puede ser ese un impedimento para que triunfe?

No lo creo, no es un futbolista que sea viejo para el campeonato brasileño. En la era actual, los buenos futbolistas pueden llegar fácilmente a los cuarenta años. No es como hace veinte o treinta años, donde la carrera de los deportistas era más corta. Se nota que Gary Medel es un atleta que se cuida mucho físicamente, bajo esa mirada no creo que tenga problemas.

Es un torneo de muchos futbolistas experimentados…

Un jugador de 35 o 36 años no es viejo en Brasil, mira la cantidad de jugadores que han regresado al campeonato y rinden a gran nivel. Al contrario, su experiencia en el fútbol puede darle una ventaja sobre el resto de sus compañeros. Mira lo que ocurre con el golero Gianluigi Buffon, quien fue mi compañero en Parma de Italia, quien sigue jugando con más de 40 años (tiene 45 y está en el cuadro parmesano, en la Serie B de Italia), todavía a gran nivel.

Pero en el Brasileirao se juega a una velocidad diferente, mucho más rápido…

A ver, pero seamos concretos. El chileno no va a correr como un chico de 20 años y tampoco tiene por qué seguirlos en todo momento dentro de un campo de juego. Tiene la experiencia suficiente para saber cuándo hacerlo, como te dije, tiene una gran ubicación y eso también es clave. Sin embargo, las cosas son muy complicadas en el Brasileirao. Acá existe mucha presión constante para los jugadores y técnico. Acá los clubes no están acostumbrados a los segundos, terceros o cuarto lugares. Sobre todo, en las instituciones con las hinchadas más grandes, que son hartos.

Amaral logró tres títulos en su carrera con Vasco da Gama: Brasileirao 2000,Mercosur 2000 y la Taça Guanabara 2000.

¿El hecho de jugar 12 temporadas en el fútbol europeo puede darle una ventaja a Medel?

Con certeza puede ser así. Cada campeonato es un sistema diferente, pero el Brasileirao tiene mucha competencia. Se juega de miércoles al fin de semana durante casi todo el año, con un calendario muy apretado, con mucha rotación de jugadores. Cuando se disputa solo los días domingo es mucho más fácil. Por eso, para triunfar en el torneo brasileño hay que tener mucha preparación física. Tiene una historia muy fuerte

La hinchada de Vasco es una de las más exigentes, hace menos de dos semanas recibió una sanción de un mes por disturbios en su estadio…

Bueno, el presente del equipo no es de los mejores. Ahora está corriendo desde atrás para evitar el descenso. Es un equipo carente de títulos. Acá, en sentido, los torcedores de los equipos más grandes son muy exigentes y cuando las cosas no salen bien vienen las protestas y las situaciones incómodas. No es algo solo de Vasco, también pasa en otros equipos como Gremio, Palmeiras, Flamengo, el mismo Corinthians. Sin embargo, no tengo dudas que la presencia del chileno Medel ayudará mucho al equipo a salir de este complicado momento. Estamos en medio de la primera rueda y queda otra completa para sobreponerse de esta crisis.

¿Qué le parece el momento de Erick Pulgar en Flamengo?

Está consolidándose en el equipo. La llegada de Jorge Sampaoli le hizo adquirir mayor confianza y anda muy bien. Se esperaba mucho de ese jugador y finalmente encuentra su nivel. Pero, insisto, la llegada de Sampaoli fue clave, es un técnico muy respetado en Brasil después de su paso por Santos y Atlético Mineiro. Veamos cómo le va ahora en Flamengo, es un desafío grande.

¿Y qué opina de lo que ocurre hoy con Arturo Vidal?

Empezó muy bien cuando llegó, pero ahora no vive un gran momento, ha perdido la titularidad en los últimos partidos. Es un calendario amplio, así que seguro Vidal tendrá más opciones con Sampaoli, un técnico que lo conoce hace muchos años. Pero hay que entender que es muy difícil triunfar en el fútbol brasileño -una de las mejores ligas del mundo- hay demasiada presión para los clubes, jugadores y técnicos. Por acá han pasado muchos jugadores chilenos, como Jorge Valdivia, a quien todavía recuerdan en Palmeiras.