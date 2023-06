¿Se ilusiona la UC?: Gary Medel anuncia su salida del Bologna

Gary Medel no sigue en el Bologna. El futbolista nacional anuncia su salida de la escuadra de la Serie A a través de un comunicado en Instagram. Pese a que algunas semanas sostenían conversaciones con la dirigencia, para evaluar su continuidad, estas no llegaron a buen puerto y el formado en Universidad Católica será jugador libre a partir del 1 de julio.

“Algunas historias nunca deberían terminar. Llegué a Bolonia hace cuatro años: yo ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla e Inter, y el día que puse un pie en Casteldebole no podía imaginar que esta ciudad y su gente entrarían en mí así definitivamente en el corazón. Lo pasé muy bien, mi familia y yo nunca hemos estado tan bien en ningún otro lugar”, escribió el Pitbull en la red social.

Hace algunos días, el responsable del área técnica del club, Giovanni Sartori, dialogaba con El Deportivo, adelantando lo que serían las eventuales negociaciones con Medel. “Hablaremos con para ver si se queda o no en el club. Nosotros tenemos la intención de conversar con el jugador para ver si se puede quedar con nosotros (...) En la vida todo es posible, al menos existe una intención”, señalaba.

Luego del posteo del seleccionado nacional, es evidente que las charlas no llegaron a buen puerto. “Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me dieron tanto, hice todo lo posible para devolverlo, nunca me salvé y me puse la camiseta con orgullo. Llevo conmigo los cantos de la hinchada, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es demasiado fuerte que nosotros. Hay historias que nunca deberían terminar, y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un fanático más”, finaliza del defensor en su escrito.

Atentos en San Carlos

En Universidad Católica siempre están atentos a los movimientos de Gary Medel, quien debutó en el club de San Carlos de Apoquindo en el 2006 y que, pese a haber partido el 2009, siempre ha mantenido un vínculo afectivo con los colores del equipo que lo formó. En sus visitas a Chile, el zaguero suele ir a ver a la UC al estadio.

Gary Medel previo a un partido amistoso, entre Universidad Católica y Sevilla. Foto: Francisco Longa/AgenciaUNO

Sin ir más lejos, Juan Tagle, presidente de Cruzados, en su momento aseveró que la dirigencia está pendiente de lo que hace el Pitbull. A mediados de 2021, el directivo reconocía que: “A Gary en las redes sociales le gusta hacer juegos. La conversación con él es permanente. Yo personalmente me he comunicado con él, Tati también, con su representante (...) Si él dice que quiere venir, viene. Los hinchas quédense tranquilos, que por el lado nuestro no habrá ninguna traba. Cuando él quiera venir, vendrá”.

No obstante, el pasar del tiempo ha dificultado el ansiado retorno del referente de la Roja al elenco precordillerano. En 2022, el mandamás de la Sociedad Anónima cambiaba un poco su discurso. “Gary nos manda siempre recados que quiere volver al club, pero la verdad es que está muy cómodo en Europa (...) Esta pregunta me la vienen haciendo hace un par de años y la verdad es que siento que ya hago un poco el loco, ya que estoy como la novia abandonada en el andén, esperando que llegue el tren que nunca llegó”, declaraba en conversación con radio ADN.