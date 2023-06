Mejores refuerzos, un millonario premio y clasificar en casa: los escenarios que se le abren a Colo Colo y Quinteros en la Copa Libertadores

Colo Colo logró su primer objetivo para la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores: llegar vivo a la última fecha y definir en casa la clasificación a los octavos de final frente a Deportivo Pereira. Precisamente la derrota de los colombianos frente a Monagas le dio ese aire necesario al equipo de Gustavo Quinteros para buscar una victoria en el Monumental y tener la primera opción de avanzar. Además, pese a las bajas, la sensación tras caer por la cuenta mínima ante Boca es de tranquilidad.

Pasar de ronda es el gran objetivo del DT y hoy la posibilidad es más concreta que nunca. En ese sentido, el cuerpo técnico ve como un triunfo el llegar a esta instancia, a pesar de los numerosos lesionados y de cómo se terminó conformando el plantel para esta temporada tras salidas tan inesperadas como las de Juan Martín Lucero, Gabriel Costa y Óscar Opazo, quienes aparecían como fijos en el esquema para este año.

De los jugadores que llegaron, solamente Ramiro González se consolidó como titular y circunstancialmente Fernando de Paul, quien respondió a cabalidad tras las marginación de Brayan Cortés. Más encima, no han sido pocos los jugadores que no han dejado conformes entrenador. De hecho, en la víspera del duelo frente a los xeneizes, Quinteros fue claro en señalar que marginó a Darío Lezcano porque no estaba bien. “A él todavía no lo veo futbolísticamente para estar, así que espero pueda mejorar y ponerse bien”, expresó.

Por otro lado, las situaciones extrafutbolísticas como la indisciplina de Brayan Cortés o la causa de violencia de género contra Jordhy Thompson, justo en el momento en que se ganaba un cupo en el equipo, impactaron duramente en el Monumental. Y eso, sin contar también los desmanes de los hinchas que obligaron a clausurar varias tribunas del recinto de Macul.

Con tamañas dificultades, el exseleccionador de Bolivia y Ecuador volvió a la carga en la petición de refuerzos. Óscar Opazo está muy cerca de regresar, mientras que Pablo Parra es otra de las opciones que avanza para vestirse de blanco. Precisamente, tras salir del duelo en Buenos Aires, dirigentes y entrenador tienen planeado reunirse para comenzar a definir las prioridades para el segundo semestre.

Tres refuerzos

El técnico fue claro en lo que quiero y lo manifestó en conversación con TNT Sports. “Los directores son los que deciden los objetivos, qué objetivo perseguir. Yo creo que hoy Colo Colo necesita incorporar un lateral, necesito incorporar un volante ofensivo más, porque se está yendo Marco Rojas que no tuvo mucha continuidad, que no pudo ganarse ese lugar que todos esperábamos que se pudiera ganar, y también traer un delantero más, porque los que llegaron hoy, por distintos motivos, no han jugado todos los partidos; por lesiones, por bajo rendimiento, lo que sea...”, sostuvo.

Sin embargo, desde el directorio de la concesionaria reconocen que la tarea no será fácil. Los recursos son escasos. De hecho, ese fue el factor que impidió finiquitar a Lezcano. En cierto modo, golpeó de forma importante las salidas de Opazo, Costa y Gabriel Suazo, quienes no dejaron ni un peso a las arcas del club. También influirá la competencia en que jugará el Cacique el segundo semestre. Con el actual escenario, todo puede pasar, ya que si gana irá a octavos de final de la Libertadores; si empata o pierde, dependerá de lo que haga Monagas frente a un clasificado Boca para ver si accede o no a los playoffs con uno de los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin ir más lejos, el premio por acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores asciende al millón, doscientos cincuenta mil dólares, que se suma a la posibilidad de obtener casi US$ 500 mil más por recaudación. En cambio, si solo le alcanza para la Sudamericana, el premio disminuye a US$ 500 mil. Todo eso naturalmente influirá en la elección de los refuerzos.

La revancha de Cortés

El bullado caso de indisciplina que involucró a Brayan Cortés, arquero y subcapitán de Colo Colo, sin duda que fue uno de los momentos más difíciles. Antes de esa situación, el iquiqueño se perfilaba como el indiscutido en el arco del Cacique y se proyectaba en Europa a mediados de temporada. Sin embargo, el DT lo marginó y su reemplazante, Fernando de Paul, tuvo sólidas actuaciones.

La expulsión del Tuto en Venezuela obligó al castigado portero a regresar a la titularidad para el partido frente a Boca Juniors, donde fue uno de los mejores de su equipo, con espectaculares atajadas que evitaron que el resultado fuese más abultado. Además, recibió el espaldarazo de Eduardo Berizzo, quien lo volvió a convocar para los duelos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

A pesar de esta revancha, el meta se sigue viendo más fuera de Colo Colo. A sus 28 años y más allá del episodio que lo marginó, también está la inquietud de continuar su carrera en el extranjero. Y en la dirigencia tampoco ven con malos ojos su salida, porque entraría más recursos frescos para afrontar el resto de la temporada.