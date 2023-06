¿Despecho catalán? El Barcelona saca la voz contra Messi tras el histórico portazo de la Pulga

Se acabó la ilusión de los hinchas del Barcelona. Lionel Messi confirmó, a través de dos entrevistas en los principales medios de prensa catalanes, que no volverá al cuadro azulgrana. “Tomé una decisión. Me voy al Inter Miami”, sentenció en ambas publicaciones. “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”, agregó, explicando su determinación.

El anuncio de la Pulga dolió bastante en la Ciudad Condal, sobre todo, en su exclub, donde tenían la esperanza de sumarlo para la próxima temporada. Sin embargo, los diversos problemas que enfrenta el equipo dirigido por Xavi son capaces de ahuyentar a cualquiera, incluyendo a Leo, pese al amor que le profesa al elenco que lo formó.

Una vez conocida la decisión del campeón del Mundial de Qatar 2022, el Barcelona emitió un breve comunicado, en el que le deseaba lo mejor a su máximo ídolo, aunque con un dejo de despecho, reproche y hasta deslizando una sugerente crítica para su goleador histórico.

“El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”, comenzaba el escrito, enfatizando en que sí había una oferta del elenco culé, contrario a lo que dijo Messi, quien afirmó que nunca existió un ofrecimiento formal.

Luego, el comunicado proseguía con lo que muchos medios internacionales consideraron una surrealista respuesta del club: “El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”.

Finalmente, la declaración intentaba concluir que ambas partes cerraban este capítulo en buenos términos: “Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”.