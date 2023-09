Llegó el 24: Novak Djokovic hace historia en el US Open y se transforma en el tenista con más grand slams

Novak Djokovic no se cansa de escribir la historia. En su caso, la del tenis. El serbio se queda, por cuarta vez en su carrera, con el US Open. En esta ocasión lo logró tras vencer a Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 y 6-3. Nole, además, alcanza su grand slam número 24 y se transforma en el deportista con más títulos grandes en la disciplina, igualando a la australiana Margaret Court, quien brillara en los años 60.

Djoko recupera el primer lugar del ranking ATP. Lo hace tras quedarse con un partido sin errores. En el primer set, un quiebre le bastó para ponerse en ventaja. Fue 6-3 donde siempre mantuvo su servicio, con un juego muy sólido, haciendo correr mucho al tenista ruso, que se mostró combativo, pero menos efectivo en sus derechazos que ante Alcaraz en la semifinal.

El inicio de la segunda manga fue el reflejo de lo sucedido durante la tarde en Nueva York. Medvedev logrando sostener su saque, pero trabajando demasiado para que Nole no le hiciera un break. Así se mantuvo la tónica. Claro que en esta parte del partido el quiebre no llegó. Cuando las acciones estaban 4-3 para el nacido en Belgrado, el moscovita estuvo cerca de igualar el duelo con el servicio en contra. Pero no lo logró. A la larga, el tie break llegó a las 2 horas y 20 minutos de enfrentamiento.

Novak Djokovic observa a Daniil Medvedev en el suelo. Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

En el “mini partido”, Nole se impuso por 7-5, reponiéndose al gran arranque de Medvedev y encaminando lo que sería su nuevo campeonato. El tercer parecía decantarse rápidamente a favor del serbio, ya que en el cuarto juego quebraba y se ponía 3-1 arriba. No obstante, Medvedev sorprendía con su respuesta inmediata al achicar a 3-2 con el servicio en contra.

El tenista de 36 años se enojó, se dirigió a su staff, molesto por no haber ratificado su jugada. Pero se levantó en cosa de minutos en lo animico. Derechamente, no le afectó haber caído en su propio saque. Esto porque volvió a quebrar de inmediato, poniendo el marcador en 4-2 y comenzando, ahora sí y ya sin vuelta atrás, a pavimentar el camino para levantar nuevamente el trofeo en Estados Unidos.

Finalmente, con el 6-3, sigue agigantando su leyenda (si es que puede aún). Antes había ganado el Abierto norteamericano en 2011, 2015 y 2018, venciendo a Rafa Nadal, Federer y Juan Martín del Potro, en aquellas ocasiones. Ahora se impone al ruso Medvedev, quien había sacado a Carlos Alcaraz de la carrera.

Pese a que el debate no se apaga y hay quienes lo ponen en una misma línea con Federer y Nadal, los números del serbio se siguen incrementando. En esta edición del US Open dejó en el camino a Alexandre Müller, Bernabé Zapata Miralles, Laslo Djere, Borna Dojo, Taylor Fritz y Ben Shelton. La final ante el ruso, por más que se haya definido en tres sets, se extendió 3 horas y 17 minutos.