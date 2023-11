“Marcó un doblete, uno mejor que el otro”: Leenhan Romero, el canterano de la UC que brilla con Venezuela en el Mundial Sub 17

Universidad Católica se frota las manos observando el Mundial Sub 17. El club de San Carlos de Apoquindo ve en el certamen que se está llevando a cabo en Indonesia como uno de sus valores más promisorios de la cantera brilla. No se trata de un chileno, lógicamente, ya que la Roja no clasificó, sino de un venezolano: Leenhan Romero.

El futbolista, generación 2006, fue la gran figura de la Vinotinto en el debut mundialero. Anotó dos goles en el triunfo por 3-0 de los llaneros ante Nueva Zelanda. A los 86′, Alejandro Cichero recuperó y profundizó rápidamente con Romero. El volante ofensivo de la UC demostró velocidad y buena capacidad de definición para anotar el 2-0 y el primero en su cuenta personal.

Luego, en el sexto minuto de adición (se habían agregado 11), superó al guardameta con un zurdazo de borde interno desde la entrada del área. Un tiro muy ajustado que sentenciaba la goleada del elenco sudamericano. Se trata de una victoria histórica para Venezuela, ya que es la primera en la Copa del Mundo de la categoría. Antes había ido a Emiratos Árabes Unidos 2013, donde no logró sumar de a tres.

Luego del compromiso, el periódico El Universal, del país llanero, elogió la actuación del canterano estudiantil, calificándolo de factor sorpresa. “Pocos esperaban que Leenhan Romero, el chico que entró por (David) Martínez, fuese el claro protagonista del partido. Marcó un doblete, uno mejor que el otro”, señalaron.

Un largo camino

El buen rendimiento de Romero lo hace pensar que para la próxima temporada podría ganarse un espacio en el elenco de Nicolás Núñez. En mayo de este año había firmado su primer contrato profesional con la institución precordillerana. “Estoy muy contento por este paso que he dado. Las cosas me han salido bien. Debo seguir trabajando”, decía a los canales oficiales de Cruzados tras establecer su rúbrica por primera vez junto al club.

“Universidad Católica es una institución que primero te enseña a ser persona y luego cosas claves para ser futbolista profesional. Eso es muy importante. Quiero seguir con ganas y humildad, para conseguir logros con el club”, agregaba en aquella ocasión.

Leenhan Romero llegó a Chile a los 12 años. Junto a su familia partieron de Maracay para probar suerte en otro país. A San Carlos de Apoquindo llegó en 2020. Luego de estar junto a filial de Quilicura, los entrenadores lo recomendaron a las divisiones inferiores. Fue a una prueba de una semana y le informaron que quedó.

Estuvo un año entrenando en la juvenil y Ariel Holan decidió sumarlo a los trabajos del plantel de honor. El estratega transandino se refirió al joven venezolano en una entrevista con el sitio Bolavip. “Tiene condiciones, es dinámico y posee muy bien pie. A nosotros, desde el punto de vista del entrenamiento, no nos importa la edad. Hace poco debutó un chico de 15 años en el Arsenal. Importa que jueguen bien y los procesos madurativos no se violan si uno lleva a un chico a Primera División, aunque sea más joven”, sentenciaba.

Su primera práctica con el equipo adulto un momento que recuerda con claridad, según le describió al medio AS. “Me llamó Rodrigo Astudillo como a las nueve de la noche para decirme que al día siguiente entrenaba con el primer equipo. No lo podía creer, porque en ese momento tenía 15 años y que a mi corta edad se me estén dando así las cosas para mí es algo loco”, decía.

“Mis compañeros se enteraron cuando vieron la foto en las redes del club. Me preguntaron por qué no les había contado y la verdad es que cuando supe, no pensé en eso en el momento. Solo estaba muy feliz”, agregaba.