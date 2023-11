Se agrava la crisis en la UC: no gana ningún clásico por primera vez en nueve años

Hace dos años, Universidad Católica peleaba palmo a palmo con Colo Colo por el título de campeón. El desenlace de esa temporada fue feliz para el club de San Carlos de Apoquindo. Fueron campeones. Tetracampeones, en rigor. Por primera vez en la historia del fútbol chileno, un club ganaba por cuatro años seguidos el torneo de Primera División. Ahora están lejos de ese recuerdo.

En 24 meses, lo construido en los años de festejos en Las Condes no parece más que una memoria lejana. En este 2023 esperaban levantar la cabeza tras un gris 2022. Confiaban que Ariel Holan podría llevar al equipo a algo similar a lo hecho cuando estuvo por primera vez, pero no lo logró. El transandino partió con un paupérrimo rendimiento y con Nicolás Núñez las cosas no han mejorado.

Pese a algunos triunfos aislados, la UC ha sido un equipo que deambula en el césped de distintas canchas del fútbol chileno durante esta temporada. Ante la U, que venía muy mal también, cayeron por inapelable 3-1. De esta forma, cierran su año de clásicos de la peor manera posible: sin triunfos. Y no fue un año de pocos partidos tradiciones. Perdieron cuatro y empataron dos.

Año Partidos jugados Ganados UC Empatados Perdidos UC 2014 4 0 1 3 2015 4 2 1 1 2016 9 4 2 3 2017 5 1 0 4 2018 4 1 1 2 2019 3 2 1 0 2020 5 2 3 0 2021 5 2 1 2 2022 7 2 3 2 2023 6 0 2 4 <b>Total</b> <b>52</b> <b>16</b> <b>15</b> <b>21</b>

Ante Universidad de Chile sumaron dos tropiezos. El 3-0 del 28 de junio y el de este sábado. Ante Colo Colo los números son igual de rojos. Dos empates 0-0, uno por la Copa Chile y uno por el Torneo Nacional, y dos caídas. 1-0 por el segundo certamen en importancia, y 2-1 por Primera División. Futbolísticamente en ninguno de los encuentros se vio ser superior a la UC. Lejos de eso, incluso en los empates fue superada en el trámite.

Lo de no ganar clásicos es nuevo en los cruzados. Desde 2014, uno de los peores años del club estudiantil, que no ocurría algo así. En aquella temporada fue un empate y tres caídas. El punto fue el 2-2 ante Colo Colo, en Macul. Ante la U perdió dos veces por 3-0 y el otro ante los albos fue 1-2 en San Carlos de Apoquindo. Luego de eso, siempre logró, por lo menos, ganarle una vez a sus contrincantes más tradicionales.

Además, la U le quita un invicto largo a la UC. Esto porque se quedan con el Clásico Universitario en condición de forastero tras ocho años. Desde 2015, cuando los dirigidos por Martín Lasarte vencieron por 4-2 al equipo de Mario Salas, que la U no ganaba como visita. Luego vinieron nueve compromisos, con dos empates y siete victorias de la Franja.