El Clásico Universitario se escribe en azul: la U le da un mazazo a la UC y le gana de visita después de ocho años

El Clásico Universitario 197 fue en tono azul. Universidad de Chile ha tenido un año irregular, pero se dio un gusto: le ganó las dos veces a la Católica. Se impuso en Santa Laura por 3-1, dándole un golpe bajo y doloroso a su adversario estudiantil. Desde 2015 que no se imponían como visita.

Los cruzados se fueron al parón justo después de su mejor exhibición con Nicolás Núñez: el 3-0 sobre O’Higgins. ¿Le sirvió el receso? Viendo el partido, la respuesta es no. A priori, el choque era una moneda al aire porque ninguno de los elencos ha mostrado consistencia durante la temporada. La U se puso al día cayendo ante Everton, lo que nuevamente puso en el paredón a Mauricio Pellegrino. Independiente a los momentos, se trató de un duelo vital pensando en la Copa Sudamericana.

Como era de esperarse, un protagonista de la brega fue Cristopher Toselli, ícono de la cantera cruzada que cruzó de vereda y ahora es el titular azul, relegando a Cristóbal Campos. Antes del pitazo inicial, la barra local le dedicó una tonada muy poco fina, recordando su pasado en la Franja.

La U, de discretísima segunda rueda, salió a apretar arriba, mientras que la UC encontraba espacios cuando superó líneas. Esa presión ejercida por la visita le generó problemas a la Católica, que no renunció a salir por abajo desde su arco. Esa insistencia rayaba en la terquedad, por los líos que se generaban con esas maniobras. Por cierto, hay un detalle no menor: Nicolás Peranic no tiene el juego con los pies de Matías Dituro.

Un primer tiempo de dominio alternado tuvo en Alexander Aravena a la única arma confiable de ataque en los cruzados. Los laterales no pasaban y César Pinares estaba controlado. Por ende, Fernando Zampedri no era asistido. El Monito fue al duelo constante con Juan Pablo Gómez y le daba algo de profundidad al ataque local. Todo aquello se quedó en meras intenciones. La U sacó réditos de las grietas defensivas de la UC para hacer daño. Así llegó el 1-0 de Israel Poblete, anticipando de cabeza tras un centro de Marcelo Morales. Todo se generó por una falta de conexión entre Rovira y Ortiz en campo propio. Se notó que el colombiano no estaba al 100%, porque hizo un partido para el olvido.

Luego de la apertura, los azules subieron en juego y en confianza. Un mérito es que la presión ejercida provocaba múltiples errores en la salida de la Católica, con lo cual se quedaban con la pelota en terreno contrario. Golpearon de nuevo al filo del descanso, a través de un penal por falta de Nieto sobre Cordero. Ejecuta Leandro Fernández y convierte el 2-0 en los 44′. El equipo de Núñez estaba en la lona, listo para el nocaut.

La UC buscó el segundo tiempo por inercia, a punta de pelotazos. Fue un equipo lento, predecible, carente de ideas y de alternativas. Era negocio redondo para los del chuncho, que administraron la ventaja a su ritmo cediéndole la pelota al rival, que no sabía qué hacer con ella. Avanzaba el tiempo y la victoria de la U no corría peligro alguno. Incluso la estiró, para sentenciar cualquier atisbo de remontada. En los 72′, un nuevo penal favorece a la visita por mano de Kagelmacher. Otra vez asume Leandro Fernández y vuelve a batir a Peranic. Partido cerrado.

El descuento de Gonzalo Tapia sólo maquilló un partido que tuvo a la U como el justo vencedor. El vilipendiado Pellegrino le ganó el duelo estratégico a un Nicolás Núñez que todavía no encuentra la fórmula. El ex Magallanes tomó el fierro caliente de recomponer una escuadra descompensada y frágil, con una plantilla insólitamente mal conformada (exceso de centrales y pocos volantes). Católica no ganó ningún clásico en el año: perdió los dos con la U y ante Colo Colo rescató un par de empates a cero, sumando la Copa Chile.

Ahora, ambos elencos suman 37 puntos en la lucha por la Sudamericana. ¿Y Toselli? Se retiró de la cancha con la satisfacción del deber cumplido.

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; B. Nieto (66′, B. Ampuero), G. Burdisso, G. Kagelmacher, C. Cuevas; B. Rovira, I. Saavedra (86′, F. Di Santo); C. Pinares (66′, G. Tapia); J. Ortiz (46′, C. Montes), F. Zampedri y A. Aravena. DT: N. Núñez.

U. de Chile: C. Toselli; J. P. Gómez, L. Casanova, M. Zaldivia, M. Morales (85′, V. Fernández); I. Poblete, R. Cordero, F. Mateos (58′, J. Fuentealba); L. Assadi (71′, E. Ojeda); L. Fernández y C. Palacios (85′, Y. Andía). DT: M. Pellegrino.

Goles: 0-1, 29′, Poblete, cabezazo tras centro de Morales; 0-2, 44′, Fernández, de penal; 0-3, 73′, Fernández, de penal; 1-3, 83′, Tapia, cabezazo.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Nieto, Saavedra (UC); Mateos, Casanova, Toselli (U). En los 88′ expulsa a Burdisso con roja directa.

Estadio Santa Laura. Asistieron 10.075 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.